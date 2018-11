Νέα μέλη στο Δ.Σ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

«Μια καινούργια γενιά ανθρώπων που θα μπορέσει να υποστηρίξει τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται η Εθνική Λυρική Σκηνή, πρόκειται να στελεχώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΣ που αλλάζει ριζικά μετά τη λήξη της θητείας των μελών του στις 20 Νοεμβρίου 2018», σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.



Με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, το νέο Δ.Σ. της ΕΛΣ διαμορφώνεται ως εξής: πρόεδρος ο δικηγόρος Βασίλης Καραμητσάνης, αντιπρόεδρος ο σκηνοθέτης Θέμελης Γλυνάτσης, μέλη: ο αρχιμουσικός και τσεμπαλίστας Μάρκελλος Χρυσικόπουλος, η Ελένη Σκάρκου ex officio ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και ο μουσικολόγος κλαρινετίστας Γιάννης Σαμπροβαλάκης ο οποίος παραμένει ως ex officio εκπρόσωπος του Σωματείου Μουσικών της ΕΛΣ.



Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ «το νέο Δ.Σ. θα κληθεί να συνεργαστεί με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της ΕΛΣ, Γιώργο Κουμεντάκη, στη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται η Εθνική Λυρική Σκηνή κατά την οποία σκοπεύει να αναπτύξει διεθνή παρουσία και ένα κοινωνικό-εκπαιδευτικό έργο. Άξονές της: η διεύρυνση του ρεπερτορίου της όπερας, οι συνεργασίες διεθνούς εμβέλειας, η αιχμηρή ανάγνωση των κλασικών έργων, η διασύνδεση της λυρικής τέχνης με τα εικαστικά, και το υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».



Βιογραφικά των νέων μελών του ΔΣ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής



Βασίλης Καραμητσάνης, Δικηγόρος



Γεννήθηκε το 1976. Αποφοίτησε από το Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών και από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Ρόττερνταμ, Αμβούργου και Αιξ-Μασσαλίας III. Από το 2002 είναι δικηγόρος Αθηνών. Από το 2008 είναι πρόεδρος του Animasyros Διεθνούς Φεστιβάλ + Αγοράς Κινουμένων Σχεδίων ενώ από το 2015 εξελέγη πρόεδρος της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ - Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων. Το 2018 αναγορεύθηκε Ιππότης του Τάγματος των Γραμμάτων & των Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας.



Μάρκελλος Χρυσικόπουλος, Αρχιμουσικός - τσεμπαλίστας



Σπούδασε τσέμπαλο με τη Μαργαρίτα Δαλμάτη. Συνέχισε στο Παρίσι με τους Σάλβο Ρομέο και Ολιβιέ Μπωμόν, στο Μοτσαρτέουμ του Ζάλτσμπουργκ με τους Κέννεθ Γκίλμπερτ και Ζήγκμπερτ Ράμπε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Ωδείο της Γενεύης με την Κριστιάν Τζακκοττέ. Είναι ιδρυτικό μέλος του συνόλου Latinitas Nostra, με το οποίο έχει παρουσιάσει λυρικά έργα του 17ου αιώνα στο Φεστιβάλ Αθηνών και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συνεργαζόμενος με σκηνοθέτες όπως οι Αργυρώ Χιώτη, Αποστολία Παπαδαμάκη, Νίκος Καραθάνος, Θάνος Παπακωνσταντίνου. Έχει διευθύνει την Μπαρόκ Ορχήστρα Βενετίας με θέμα την Ολυμπιάδα του Μεταστάζιο σε έναν διπλό δίσκο (Naive), ο οποίος απέσπασε τη διεθνή διάκριση Choc Musique. Ως μαέστρος έχει συμπράξει επανειλημμένα με Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, αλλά και με σύνολα του εξωτερικού όπως η Irish Baroque Orchestra και το Bach ConsortWien. Έχει εμφανιστεί ως αρχιμουσικός σε Theater an derWien, Ουίγκμορ Χωλ κ.α.

Έχει συμμετάσχει ως βοηθός μαέστρου σε πολλές βραβευμένες ηχογραφήσεις για τις εταιρείες MDG, Decca, Sony. Επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή «Παλίμψηστο» στο Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.



Θέμελης Γλυνάτσης Σκηνοθέτης



Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε συγκριτική λογοτεχνία, αρχαίο θέατρο και θέατρο στην Αγγλία. Έχει σκηνοθετήσει έργα των Χ. Μύλλερ, Σ. Μαλλαρμέ, Σοφοκλή, Μπ. Μ. Κολτές, μεταξύ άλλων. Το 2014 σκηνοθέτησε το έργο Και τα ψάρια βγήκαν να πολεμήσουν ενάντια στους ανθρώπους της Α. Λίντελ (Φεστιβάλ Αθηνών) και την όπερα Cendrillon της Π. Βιαρντό• το 2015 τον Ρομαντισμό (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση) και τη Βερενίκη του Ρακίνα (Φεστιβάλ Αθηνών)• την ίδια χρονιά το Χειμωνιάτικο ταξίδι του Φρ. Σούμπερτ στο Θέατρο Τέχνης και τη Σαλώμη του Ο. Ουάιλντ στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων• το 2016 την Αλτσίνα του Γκ. Φ. Χαίντελ και το 57 του Γ. Κουμεντάκη στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων, ενώ το 2017 την παράσταση Enter Sandman, βασισμένη σε νουβέλα του Ε.Τ.Α. Χόφμαν (Skrow Theatre). Διετέλεσε συνιδρυτής και υπεύθυνος θεατρικού προγραμματισμού της ΚΝΟΤ Gallery από το 2010 μέχρι το 2013.



Ελένη Σκάρκου: Συνθέτις, σολίστ κιθάρας, μουσικολόγος, μουσικοτεχνολόγος, εκπαιδευτικός, οικονομολόγος. Έχει διατελέσει διευθύντρια Μουσικών Εκπαιδευτηρίων, καλλιτεχνική διευθύντρια Φεστιβάλ, διευθυντρια Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Πολυμέσων Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, και το ορχηστρικό έργο της «Για τη φύση» παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής τον Απρίλιο του 2010.