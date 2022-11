Νεκρός από πυροβολισμούς ο ράπερ Takeoff

Σοκαρισμένη η παγκόσμια ραπ σκηνή από τον θάνατο του ράπερ Takeoff - μέλος των Migos - έπειτα από πυροβολισμούς στο Χιούστον. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού με ζάρια, σημειώθηκε ένταση, με αποτέλεσμα κάποιος να βγάλει όπλο και να του «αφαιρέσει» τη ζωή στα 28 του χρόνια.

Έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο μέσα από τις επιτυχίες που έκανε παρέα με τους Quavo και Offset, στο συγκρότημα Migos, του οποίου τα τραγούδια μετρούν δισεκατομμύρια προβολές.

RIP #Takeoff 🙏 He was reportedly shot & killed last night in Houston over a dice game.. 😳 pic.twitter.com/Yr9nBeBdnw