Νέο κλιπ για το «Thanks for the Dance» του Λέοναρντ Κοέν

Οι Rowan Blanchard και Lily Cole πρωταγωνιστούν στο καινούργιο βιντεοκλίπ για το «Thanks for the Dance», το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο μετά θάνατον άλμπουμ του Λέοναρντ Κοέν.



Στο, σκηνοθετημένο από τη φωτογράφο μόδας Harley Weir, βιντεοκλίπ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο NOWNESS, η Αμερικανή ηθοποιός, ακτιβίστρια και πρώην σταρ της Disney, Rowan Blanchard -τη θυμόμαστε στον ρόλο της Ράιλι Μάθιους στη σειρά «Girl Meets World» του Disney Channel (2014-2027)- υποδύεται τον ρόλο μιας νύφης στα διάφορα στάδια της ζωής της. Η Βρετανή ηθοποιός και μοντέλο Lily Cole ποζάρει ως «Αφροδίτη» του Φλωρεντινού ζωγράφου Σάντρο Μποτιτσέλι και, στη συνέχεια, ως Παρθένος Μαρία, περιτριγυρισμένη από τρία μικρά παιδιά.



«Είμαι μεγάλη θαυμάστρια του Λέοναρντ Κοέν» υπογράμμισε, στην ανακοίνωση Τύπου, η Harley Weir. «Οι στίχοι του είναι τόσο ειλικρινείς και, παρ' όλα αυτά, τόσο ζεστοί. Είναι τιμή μου να συμμετέχω σε αυτό που μας κληροδότησε» πρόσθεσε.



Το κλιπ της Weir είναι μέρος σειράς βιντεοκλίπ που δημιουργούνται για το άλμπουμ «Thanks for the Dance» από το NOWNESS (ψηφιακό κανάλι, που ίδρυσε το 2010 ο Τζέφερσον Χακ ως εμπορικό σήμα της εταιρείας LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) σε συνεργασία με το Leonard Cohen Estate και τη Sony Music Canada.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ