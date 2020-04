Νέο τραγούδι από τον Σερτζ Τανκιάν σε στίχους του πρωθυπουργού της Αρμενίας

Ο Αρμένιος τραγουδιστής του συγκροτήματος «System of a Down» Σερτζ Τανκιάν μοιράστηκε ένα νέο τραγούδι με τους θαυμαστές του, θέλοντας να προσφέρει λίγη κατά τη διάρκεια της δύσκολης εποχής που περνάει ο πλανήτης με την πανδημία της Covid-19. Τους στίχους του τραγουδιού έγραψε ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και ονομάζεται «Hayastane».



«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της πανδημίας και της καραντίνας θέλαμε να δώσουμε στον λαό της Αρμενίας ένα δώρο ελπίδας που οι ίδιοι μπορούν να μοιραστούν με τον κόσμο. Ο στόχος ήταν να γράψουμε ένα τραγούδι που αντιπροσώπευε μια νικηφόρα γιορτή του αρμενικού πνεύματος, καλύπτοντας το παρελθόν, παρόν και μέλλον του έθνους μας», δήλωσε ο Τανκιάν, προσφέροντας το σύνολο των εσόδων από το τραγούδι στο My Step Foundation στην Αρμενία.



Το My Step Foundation είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που ηγείται πολλών πρωτοβουλιών στην Αρμενία με επίκεντρο τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την κοινωνική πρόνοια, το περιβάλλον αλλά και σε άλλους τομείς που έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας κρίσης από την Covid -19.

Δείτε το βίντεο: