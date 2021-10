Νέο τραγούδι: Elton John & Stevie Wonder μαζί!

Μετά από περισσότερα από 35 χρόνια από το σιγκλ τους για καλούς σκοπούς «That’s What Friends Are For» (1985), οι Elton John και Stevie Wonder ξανασυναντήθηκαν στο «Finish Line», το πιο πρόσφατο τραγούδι που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αναμενόμενο all-star LP, The Lockdown Sessions.

Όπως σημειώνει το Rolling Stone, οι θρύλοι της μουσικής - οι οποίοι είχαν συνεργαστεί στο «I Guess That’s Why They Call It the Blues» με τον Wonder να παίζει φυσαρμόνικα - επιστράτευσαν τη χορωδία Sunday Service του Kanye West και τον παραγωγό Andrew Watt. Αποτέλεσμα; Το πρώτο πραγματικό ντουέτο των John και Wonder.

Ακούστε το τραγούδι:

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για το “Finish Line” - θα έφτανα μέχρι του σημείου να πω ότι είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους που έχω κάνει» ανέφερε, σε ανακοίνωση, ο Elton John. «Η φωνή του Stevie είναι τόσο καλή όσο θυμάμαι να τον ακούω - ακούγεται ξανά σαν ένας δεκαεφτάχρονος, τραγουδάει με σκέτη χαρά και ενθουσιασμό στα φωνητικά του. Ο Andrew Watt έκανε απίστευτη δουλειά στην παραγωγή. Ήταν μια μαγική διαδικασία. Πάντα μου άρεσε να συνεργάζομαι με τον Stevie, και είμαι ενθουσιασμένος που μετά από φιλία 50 χρόνων καταφέραμε τελικά να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο ντουέτο. Πάντα ήταν τόσο ευγενικός και γλυκός με μένα, και το ταλέντο του είναι κάτι παραπάνω από παράλογο. Όταν ακούτε το τι κάνει με φωνή και μουσικά όργανα στο “Finish Line”, σκέφτεστε, εδώ είναι μια αληθινή ευφυΐα».

