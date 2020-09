Νέο βίντεο κλιπ του «Crazy Train» για τα 40 χρόνια του «Blizzard of Ozz»

Ο Όζι Όσμπορν γιορτάζει τα 40 χρόνια από την έναρξη της σόλο καριέρας του με το άλμπουμ «Blizzard of Ozz», και κυκλοφόρησε ένα νέο βίντεο κλιπ για το εμβληματικό τραγούδι «Crazy Train».



Πρόκειται για ένα βίντεο animation του Tiny Concert, ο οποίος δημιούργησε στο παρελθόν το κλιπ του συγκροτήματος των «Pearl Jam» για το τραγούδι τους «Superblood Wolfmoon».



Το «Blizzard of Ozz» κυκλοφόρησε αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις 20 Σεπτεμβρίου 1980, ενώ στις ΗΠΑ κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του επόμενου έτους και έχει γίνει πέντε φορές πλατινένιο. Αρκετά από τα τραγούδια του δίσκου - «Crazy Train», «Mr. Crowley», «I Don’t Know», «Suicide Solution» και «Goodbye to Romance»- έχουν χαρακτηρίσει την καριέρα του Όζι.



Στο πλαίσιο του εορτασμού ο Όσμπορν μίλησε για κάθε κομμάτι του δίσκου στο «40 Years of Ozzy Osbourne's Blizzard of Ozz» με τον Billy Morrison.



Επίσης επανακυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «30 Years After the Blizzard», που κυκλοφόρησε με το box set version του άλμπουμ πριν από 10 χρόνια, στο YouTube για μία εβδομάδα.



Δείτε το βίντεο: