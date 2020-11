Νέο βιντεοκλίπ από τον Έλβις Κοστέλο

Μετά την κυκλοφορία στις αρχές του μήνα του box set «Complete Armed Forces», ο Έλβις Κοστέλο έδωσε στη δημοσιότητα καινούργιο βιντεοκλίπ για ένα από τα πιο ξεχωριστά τραγούδια του σετ, το «(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love & Understanding?».

Στο καινούργιο κλιπ για το τραγούδι του 1979 παρελαύνουν έργα τέχνης του ίδιου του Κοστέλο και του Μπάρνεϊ Μπάμπλς - του Βρετανού graphic designer που πέθανε το 1983 - καθώς και animation από τα σκηνικά της τελευταίας προ πανδημίας τουρνέ του Έλβις.

Το «Complete Armed Forces» (9 Lps), που έφτασε στις 6 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει καινούργιο remastering του αρχικού άλμπουμ μαζί με τέσσερις ζωντανές ηχογραφήσεις από εκείνη την περίοδο, τη συλλογή τραγουδιών που κόπηκαν «Scetches for Emotional Fascism» και τρία σιγκλ αφιερωμένα στις επιτυχίες «Oliver’s Army», «Accidents Will Happen» και «(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love & Understanding?».

Δείτε το βίντεο:

Όπως σημειώνει το Rolling Stone, ο Έλβις Κοστέλο έγραψε στο καινούργιο έντυπο που συνοδεύει την επανέκδοση ότι «το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δίσκου γράφτηκε είτε σε δωμάτια ξενοδοχείου είτε σε τουριστικά λεωφορεία, με βιαστικές σημειώσεις σε ένα σημειωματάριο που αποχωριζόμουν σπάνια ή, αν δεν συνέβαινε αυτό, από αποσπάσματα και φράσεις που με ορνιθοσκαλίσματα είχα γράψει σε χαρτοπετσέτες για κοκτέιλ ή σε σελίδες για σημειώσεις που διατίθενται σε δωμάτια ξενοδοχείων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ