Νέες ημερομηνίες για τις εμφανίσεις του Maluma σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Νέες ημερομηνίες ορίστηκαν για τις δύο πολυαναμενόμενες συναυλίες του Maluma στην Ελλάδα. Μετά την αναγκαστική αναβολή των συναυλιών του Maluma λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ο διοργανωτής ARTWAY σε συνεννόηση με τον καλλιτέχνη, κατάφεραν να βρουν νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των δύο μεγάλων συναυλιών του στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη!



Πότε θα πραγματοποιηθούν οι εμφανίσεις του Maluma σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη



Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 – Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΠΑΟΚ, Θεσσαλονίκη



Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 – Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ, Αθήνα



-Το εισιτήριό σας ισχύει κανονικά για τη νέα ημερομηνία και τη θέση που είχατε επιλέξει εξαρχής.

-Με το εισιτήριό που έχετε ήδη, μπορείτε να εισέλθετε στο χώρο της εκδήλωσης. Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή.



O Κολομβιανός superstar MALUMA για πρώτη φορά στην Ελλάδα για δύο μοναδικές συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη!



Special guest η εκρηκτική΄Ελένη Φουρέιρα!



Star DeeJay στη συναυλία της Αθήνας ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος





Ο Κολομβιανός superstar Maluma, συνεχίζοντας την sold out περιοδεία του, θα έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό το Σεπτέμβριο! Σε δύο ξεχωριστές συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο βραβευμένος με Grammy performer με την χαρισματική φωνή και την εκρηκτική σκηνική παρουσία, υπόσχεται να μας αναστατώσει και να μας προσφέρει μια καυτή συναυλιακή εμπειρία! Τη συναυλία θα ανοίξει η σαγηνευτική και απόλυτη pop star Ελένη Φουρέιρα!



ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ



ΑΘΗΝΑ



ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ



GOLDEN VIP with table 160€



VIP A 125€

VIP B 90€

ZONE A 70€

ZONE B 63€

ZONE C 50€

ZONE D 35€

ΖΟΝΕ Ε 25€



ΟΡΘΙΟΙ



GOLDEN ARENA 70€



ARENA 45€

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ



GOLDEN VIP 150€

VIP A 125€

ZONE A 70€

ZONE B 63€

ZONE C 53€

ZONE D 43€

ΖΟΝΕ Ε 35€



ΟΡΘΙΟΙ



GOLDEN ARENA 70€

ARENA 45€

ONLINE ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ



ΑΘΗΝΑ: https://www.viva.gr/tickets/music/oaka/maluma-live/

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: https://www.viva.gr/tickets/music/paok-arena/maluma-live/

Δίκτυο μεταπωλητών Viva για άμεση αγορά εισιτηρίων ή εξόφληση με μετρητά

WIND, Reload, Ευριπίδης, Viva Spot Τεχνόπολη, Yoleni’s, EKO, BP, MY MARKET, METRO, SHELL

Τηλεφωνική αγορά



11876