«Νίκος Παπαδογιώργος – The Art of Song»: Διαδικτυακή συναυλία από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Με τη συναυλία Nikos Papadogiorgos: The Art of Song, συνεχίζονται οι Live Streaming μεταδώσεις από την επίσημη ιστοσελίδα του, https://www.cccc.gr/gr/live-streaming, το Σάββατο 13 Μαρτίου, στις 21:00.

Ο συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Νίκος Παπαδογιώργος, παρουσιάζει μία επιλογή των τραγουδιών που συνέθεσε στην περίοδο των οχτώ τελευταίων ετών, μια περίοδο κατά την οποία εστιάζει ιδιαίτερα στην φόρμα του τραγουδιού. Συμπράττοντας με ένα σύνολο επιφανών μουσικών, ο συνθέτης ερευνά την μελοποίηση της ελληνικής ποίησης και του ελληνικού στίχου μέσω της δημιουργίας τραγουδιών στα οποία συνδυάζονται η ελληνική, αλλά και ευρύτερα η μουσική παράδοση της Μεσογείου, με τον αρμονικό πλούτο της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής (κλασικής και τζαζ). Επιπλέον, επιχειρεί μία δημιουργική αναδίφηση στην μελοποίηση της αγγλικής ποίησης, της περιόδου 1850-1950, συνθέτοντας τραγούδια που εντάσσονται στην ευρύτερη παράδοση του Art Song.

Ο ίδιος ο συνθέτης εξηγεί ότι «αν θα έπρεπε να περιγράψουμε συνοπτικά το υλικό αυτό, ο όρος “ φωνητική μουσική δωματίου” θα ήταν ίσως ο καταλληλότερος». Στα τραγούδια αυτά, βρίσκει κανείς όχι απλά ένα πάντρεμα διαφορετικών μουσικών στοιχείων που, αν και “ κουμπώνουν” μεταξύ τους, παραμένουν διακριτά, αλλά μια πλήρη αφομοίωση διαφορετικών επιρροών, που δημιουργεί μια συγκεκριμένη αισθητική και στιλιστική πρόταση - μία πρόταση που ολοκληρώνεται μέσα από την λεπτοδουλεμένη και ευρηματική ενορχήστρωση και η οποία φέρει συνολικά, ξεκάθαρη, την προσωπική σφραγίδα του συνθέτη.

Με τον Νίκο Παπαδογιώργο στο πιάνο, ερμηνεύουν στο τραγούδι οι εξαιρετικές Νεφέλη Φασούλη και Άννυ Φασσέα, καθώς και οι μουσικοί Μιχάλης Καταχανάς (βιόλα), Ευάγγελος Κατσαρέλης (τρομπέτα & φλικόρνο), Δήμητρα Χανιαλάκη (φλάουτο & άλτο φλάουτο) και Γιώργος Ντάνης (κοντραμπάσο).

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/music/streaming/nikos-papadogiorgos-the-art-of-song/

Πρόγραμμα

Νίκος Παπαδογιώργος: Love and the butterfly | Ποίηση: Alice Dunbar Nelson (1875-1935)

Νίκος Παπαδογιώργος: The sad mother | Ποίηση: Gabriela Mistral (1889-1957)

Νίκος Παπαδογιώργος: The other side of the mirror | Ποίηση: Mary Elizabeth Coleridge (1861-1907)

Νίκος Παπαδογιώργος: The dove descending | Ποίηση: Tomas Sterns Eliot (1888-1965)

Νίκος Παπαδογιώργος: Psaume 133 | Από το Βιβλίο των Ψαλμών, μέρος των οποίων έγραψε σε εβραϊκά ο βασιλιάς Δαβίδ. Σε ποιητική μορφή στην γαλλική γλώσσα, τους Ψαλμούς μετέφρασε ο Théodore de Bèze (1519-1605) και μετέφερε σε σύγχρονα γαλλικά ο Marc-François Gonin (1921-2004)

Νίκος Παπαδογιώργος: The seed-shop | Ποίηση: Muriel Stuart (1885-1967)

Νίκος Παπαδογιώργος: Τραγουδώ για την θάλασσα | Ποίηση: Ανθή Μητροπέτρου

Νίκος Παπαδογιώργος: Αλεξάνδρεια | Στίχοι: Γιώργος Γκώνιας

Νίκος Παπαδογιώργος: Καλλιστώ | Στίχοι: Αριάδνη Λαδά

Νίκος Παπαδογιώργος: Το σταυροδρόμι | Στίχοι: Γιώργος Γκώνιας

Νίκος Παπαδογιώργος: Για μια στιγμή | Στίχοι: Ανθή Μητροπέτρου



Νίκος Παπαδογιώργος: Το παραμύθι του φωτός | Στίχοι: Σταύρος Σταυρίδης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ