Από τις 21 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Schwarz παρουσιάζει τις «Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη».

To Curtis on Tour, The Nina von Maltzahn Global Touring Initiative of the Curtis Institute of Music, η παγκόσμια περιοδεία του Ινστιτούτου Μουσικής Curtis επιστρέφει στην Αθήνα σταθερά, όπως κάθε Φθινόπωρο από το 2015. Το Ίδρυμα Schwarz σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και το Curtis on Tour φιλοξενεί απόφοιτους, σπουδαστές και καθηγητές του Curtis.

«Μία από τις καλύτερες Ακαδημίες του κόσμου» σύμφωνα με το ΒΒC Culture, το Ινστιτούτο Μουσικής Curtis συνδυάζει την παράδοση και την καινοτομία, προσφέροντας σε εξαιρετικά ταλαντούχους νέους μουσικούς μια πραγματική εμπειρία περιοδείας.

Φέτος, θα απολαύσουμε ένα πρόγραμμα με έργα των Beethoven, Schubert, Dvořák, Ξενάκη κ.α. που ερμηνεύουν οι απόφοιτοι Josef Špaček (βιολί), Τιμόθεος Πετρίν (βιολοντσέλο) και George Xiaoyuan Fu (πιάνο) στο αμφιθέατρο Cotsen Hall. Τέσσερις διαφορετικές συναυλίες που θα μεταδοθούν και ζωντανά από την ιστοσελίδα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.

Δείτε το βίντεο:

Πρόγραμμα

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

George Xiaoyuan Fu, πιάνο

Sergei Rachmaninoff (1873–1943)

Études-Tableau, έργο 39, αρ. 5

Germaine Tailleferre (1892–1983)

Ποιμενική

Henri Dutilleux (1916-2013)

Το παιχνίδι των αντιθέσεων, αρ. 3, από τα Πρελούδια

Maurice Ravel (1875–1937)

Επιλογές από τους Καθρέπτες

Franz Schubert (1797–1828)

Σονάτα σε σι ύφεση μείζονα, D. 960





Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Tιμόθεος Πέτριν, βιολοντσέλο

George Xiaoyuan Fu, πιάνο

Franz Schubert (1797–1828)

Εισαγωγή, Θέμα και Παραλλαγές, έργο 82, αρ.2

Διασκ. Gregor Piatigorsky

Igor Stravinsky (1882–1971)

Ιταλική Σουίτα

Francis Poulenc (1899–1963)

Σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο



Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Josef Špaček, βιολί

Tιμόθεος Πέτριν, βιολοντσέλο

Johan Halvorsen (1864–1935)

Σαραμπάντα με παραλλαγές σε ρε ελάσσονα σε ένα θέμα του

George Frideric Handel

Bohuslav Martinů (1890–1959)

Ντουέτο αρ. 2 για βιολί και βιολοντσέλο

Ιάννης Ξενάκης (1922–2001)

Διπλή ζυγιά

Zoltán Kodály (1882–1967)

Ντουέτo, αρ. 7



Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Josef Špaček, βιολί

Tιμόθεος Πέτριν, βιολοντσέλο

George Xiaoyuan Fu, πιάνο

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Τρίο σε ρε μείζονα, έργο 70, αρ. 1 («Φάντασμα»)

Antonín Dvořák (1841-1904)

Τρίο σε μι ελάσσονα, έργο 90 («Dumky»)

Info

Για την είσοδο του κοινού απαιτείται η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης (6μηνης ισχύος). Η είσοδος γίνεται με τη χρήση μάσκας και με την τήρηση των αποστάσεων τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά τη διάρκεια των παραστάσεων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Άρνηση επίδειξης σχετικού πιστοποιητικού ή έλλειψη αυτού καθιστά την είσοδο μη επιτρεπτή.

Ώρα Έναρξης: 20:30

Αμφιθέατρο Cotsen Hall

Αναπήρων Πολέμου 9, Κολωνάκι, τηλ.: 210-72.10.536

Είσοδος ελεύθερη με δελτίο προτεραιότητας (διαθέσιμο μια ώρα πριν την έναρξη κάθε συναυλίας). Οι συναυλίες θα μεταδοθούν και με live streaming μέσω της ιστοσελίδας της Γενναδείου.