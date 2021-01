«Nobody Is Not Loved»: Το νέο άλμπουμ του Solοmun κυκλοφορεί τον Μάιο

Σχεδόν μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ του, ο βασιλιάς της dance μουσικής, Solomun, αποκαλύπτει τις πρώτες λεπτομέρειες σχετικά με το νέο του πολυαναμενόμενο άλμπουμ «Nobody Is Not Loved» που θα βγει στις 14 Μαΐου από τη δική του δισκογραφική εταιρεία NINL σε συνεργασία με την BMG.

Το Nobody Is Not Loved περιλαμβάνει μια σειρά από ξεχωριστούς συνεργάτες, ανάμεσά τους οι: Jamie Foxx, Planningtorock, Zoot Woman, ÄTNA (twice), Anne Clark, Isolation Berlin και Tom Smith (Editors).

Το άλμπουμ αποτελεί μια εντυπωσιακή συλλογή κομματιών που μοιάζει με ένα DJ set που ανεβάζει ρυθμούς στα 12 κομμάτια που περιέχει για να τους κατεβάσει σταδιακά προς το τέλος του.

Όταν ακούς ολόκληρο το Nobody Is Not Loved, αμέσως, παρατηρείς ότι ο Solomun που προέρχεται από την underground DJ σκηνή, ενσωματώνει μια τεράστια ποικιλία μουσικών επιρροών στις παραγωγές του, απαλλαγμένος από την ανάγκη να είναι κατάλληλες για ένα club περιβάλλον. Οι ακροατές μπορούν να περιμένουν μια ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών μουσικών ειδών από Indie Electronica σε Synthpop, Wave και Post Punk ως τον χαρακτηριστικό club ήχο του Solomun.

O Solomun, γεννημένος στη Βοσνία και μεγαλωμένος στο Αμβούργο, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, Dance Baby, το 2009 ενώ έκανε και όλη την παραγωγή μόνος του. Στα 11 χρόνια που έχουν περάσει ως σήμερα, ο Solomun έχει κάνει την παραγωγή σε 24 δικούς του δίσκους αλλά και πάνω από 50 remixes (σε κομμάτια καλλιτεχνών όπως οι Depeche Mode, Leonard Cohen, Jon Hopkins, Jamiroquai, Moderat, Interpol, Editors, Foals και Lana Del Rey), ενώ ως DJ έχει παίξει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη (ανάμεσά τους το Coachella, Tomorrowland, Time Warp, κ.α.). Έχει κάνει τα δικά του show με πάνω από 30.000 άτομα, έχει αφήσει εποχή με το “Solomun + 1” στο Pacha στην Ίμπιζα, ενώ με το εμβληματικό Boiler Room Set δημιούργησε ένα από τα DJ sets με τα περισσότερα streams στην ιστορία.

Το 2020, αν και δύσκολη χρονιά γενικά αλλά και για τον χώρο της dance μουσικής, ήταν αρκετά επιτυχημένη για τον Solomun καθώς δημιούργησε τη δική του δισκογραφική εταιρεία, NIN.

Solomun - Nobody is Not Loved

1. Ocean feat. Jamie Foxx

2. Home

3. Your Love Gives Me Gravity feat. Planningtorock

4. The Center Will Not Hold

5. Out Of Focus feat. Zoot Woman

6. Tuk Tuk feat. ÄTNA

7. Never Sleep Again

8. Take Control feat. Anne Clark

9. Kreatur der Nacht feat. Isolation Berlin

10. Wadim

11. Prospect feat. ÄTNA

12. Night Travel feat. Tom Smith

Κυκλοφορεί από την BMG