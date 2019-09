Norman Fucking Rockwell!: Νέο άλμπουμ από τη Λάνα Ντελ Ρέι

Η μοναδική Lana Del Rey κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της με τίτλο «Norman Fucking Rockwell!»

Το «Norman Fucking Rockwell!» μιλά για πολλά θέματα όπως τη ξεθωριασμένη λάμψη του Hollywood, το μεγαλείο αλλά και τα σκοτεινά σημεία της αμερικανικής κουλτούρας και την ερωτική απογοήτευση γενικότερα.



Ο τίτλος του άλμπουμ είναι συμβολικός και αντιπροσωπεύει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται πλέον αυτό που λέμε «the American dream» και αναφέρεται στον ζωγράφο και εικονογράφο Norman Rockwell, ο οποίος φημιζόταν για την απεικόνιση της αμερικανικής κουλτούρας μέσω της τέχνης του.



Ανάμεσα στα τραγούδια του δίσκου πέρα του ‘Doin’ Time’, συναντάμε και τα ‘Fuck It I Love You’ και ‘The Greatest’, για τα οποία η τραγουδίστρια έδωσε πρόσφατα εικόνα, με ένα κοινό video clip.

Δείτε το video clip:

Το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει 14 τραγούδια.



Δείτε το tracklisting του ‘Norman Fucking Rockwell!’:



1. Norman Fucking Rockwell

2. Mariners Apartment Complex

3. Venice Bitch

4. Fuck It I Love You

5. Doin’ Time

6. Love Song

7. Cinnamon Girl

8. How To Disappear

9. California

10. The Next Best American Record

11. The Greatest

12. Bartender

13. Happiness Is A Butterfly

14. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it



Κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal Music