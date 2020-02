Not on Tour, Day Oof και Over 9000 στην πέμπτη edition της Απελευθέρωσης

Έρχεται η μεγάλη στιγμή εορτασμού για την punk μουσική στην Αθήνα: “Απελευθέρωση V”, που φέρνει ακραία μπάντα από το Ισραήλ στη γαμημένη πόρτα σου! Not On Tour κυρίες και κύριοι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μαζί με Day Oof φυσικά και Over 9000 για premature stage dives.

Απελευθέρωση VNot On Tour, Day Oof, Over 9000

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Temple (Ιάκχου 17, Γκάζι)

Πόρτες: 20:30

