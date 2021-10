Ντοκιμαντέρ για τη δημιουργική σχέση της Κάρολ Κινγκ και του Τζέιμς Τέιλορ

Mουσικό ντοκιμαντέρ για τη συνεργασία της Κάρολ Κινγκ και του Τζέιμς Τέιλορ είναι στο στάδιο της παραγωγής και οδεύει στο CNN και το HBO Max.



Το κινηματογραφικό έργο, με τίτλο «Carole King & James Taylor: Just Call Out My Name», θα έχει θέμα την παγκόσμια περιοδεία «Troubadour Reunion» των δύο Αμερικανών τραγουδιστών - τραγουδοποιών το 2010.



Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στο CNN με δικαιώματα streaming και διεθνούς διανομής στο HBO Max.

Οι Κινγκ και Τέιλορ ήταν φίλοι για πάνω από 50 χρόνια και έκαναν μαζί εμφανίσεις στο κλαμπ «The Troubadour», στο Λος Άντζελες το 1970. Επέστρεψαν στον χώρο το 2007, για να γιορτάσουν την 50ή επέτειό της συνεργασίας τους και τρία χρόνια αργότερα έκαναν την παγκόσμια περιοδεία.



Ο Φρανκ Μάρσαλ, σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «The Bee Gees του HBO: How Can You Mend a Broken Heart», θα σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ και θα είναι παραγωγός.



Οι μουσικοί Ντάνι Κόρτσμαρ, Ρας Κούνγκελ και Λι Σκλαρ, που έχουν συνεργαστεί με τους Κάρολ Κινγκ και Τζέιμς Τέιλορ, μιλούν για τους καλλιτέχνες σε συνεντεύξεις.



«Άκουγα και έπαιζα τη μουσική τους όλη μου τη ζωή, οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα και τιμή μου να μπορώ να δημιουργήσω μια ταινία γι' αυτήν την ξεχωριστή συναυλία επανασύνδεσης δύο εξαιρετικά χαρισματικών φίλων», δήλωσε ο Φρανκ Μάρσαλ.



Η Κάρολ Κινγκ είναι μία από τις πιο γνωστές τραγουδοποιούς στην ιστορία των ΗΠΑ. Δραστήρια για έξι δεκαετίες, έχει συνεισφέρει σε 1.118 singles στο Billboard Hot 100 των ΗΠΑ είτε ως συνθέτις είτε ως συνδημιουργός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ