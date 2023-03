Ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του Εντ Σίραν

Ντοκιμαντέρ, τεσσάρων επεισοδίων για την προσωπική και καλλιτεχνική ζωή του Εντ Σίραν θα κυκλοφορήσει από την Disney+, στις 3 Μαΐου. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ed Sheeran: The Sum of It All» θα συμπέσει με την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ του Σίραν που θα γίνει στις 5 Μαΐου.

«Ήμουν πάντα πολύ προσεκτικός στην προσωπική μου ζωή. Το μόνο ντοκιμαντέρ που έκανα ποτέ ήταν ένα που επικεντρώθηκε στη σύνθεση των τραγουδιών μου», είπε ο Σίραν και προσέθεσε: «Η Disney με πλησίασε για να κάνω ένα ντοκιμαντέρ τεσσάρων μερών και ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να ανοίξω την πόρτα και να αφήσω τον κόσμο να μπει. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα το απολαύσει».

Και τα τέσσερα επεισόδια του «Sum of It All» θα κυκλοφορήσουν την ίδια μέρα. Είναι μέρος ενός συνόλου από ειδικά μουσικά ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει η πλατφόρμα να διευρύνει το περιεχόμενό της. Στις 17 Μαρτίου, η Disney+ κυκλοφόρησε ειδική εκπομπή για τους U2 με τίτλο: "Bono and the Edge: A Sort of Homecoming, with Dave Letterman".

«Σε αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ, θα αποκαλύψουμε μια πλευρά του Εντ Σίραν που οι θαυμαστές του δεν έχουν ξαναδεί», δήλωσε η Ayo Davis, πρόεδρος της Disney Branded Television.