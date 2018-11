Ο Αντρέα Μποτσέλι στην κορυφή του Billboard με το νέο album του «Si»

Για πρώτη φορά στην ιστορία ο Andrea Bocelli βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Top200 της Αμερικής, αφού το νέο album του «Si» ήταν το πιο εμπορικό album της εβδομάδας που πέρασε.Ταυτόχρονα, το album χτύπησε κορυφή και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου βρέθηκε από την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του στο #1 του Official UK Albums Chart.Ο Andrea Bocelli έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους πιο περιζήτητους star στον πλανήτη για το νέο album του Si, στο οποίο ξανασυνεργάζεται με τον φίλο του Ed Sheeran μετά το επιτυχημένο Perfect Symphony στο νέο κομμάτι Amo Soltanto Te και συνεργάζεται με την Dua Lipa στο single If Only.Ο superstar Josh Groban και η κλασική σοπράνο Aida Garifullina έχουν επίσης ένα ντουέτο στον δίσκο. Είναι μάλιστα ο πρώτος δίσκος του μετά από 14 χρόνια –με 16 νέα καινούργια με τα οποία γιορτάζει την αγάπη, την οικογένεια, την πίστη και την ελπίδα.Στο album συμπεριλαμβάνεται και το ντουέτο με τον γιο του Fall On Me που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες.