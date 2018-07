Ο Bryan Ferry έρχεται τον Σεπτέμβριο στο Ηρώδειο

Ο «δανδής της ροκ», Bryan Ferry, την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου θα ανέβει και στη σκηνή του Ωδείου Ηρώδου Αττικού, δύο μέρες πριν τη συναυλία στο υπέροχο Θέατρο Δάσους της Θεσσαλονίκης.Εκεί, στη νοτιοδυτική πλαγιά της Ακρόπολης των Αθηνών, σε έναν από τους πιο επιβλητικούς χώρους του παγκόσμιου πολιτισμού, ο εμβληματικός τραγουδοποιός και συνθέτης υπόσχεται να μας χαρίσει μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό.O Bryan Ferry παραμένει ένας από τους πιο καινοτόμους και εμβληματικούς τραγουδιστές και στιχουργούς της ποπ, με μια μοναδικής και εξαιρετικής κομψότητας φωνητική λάμψη.Άλλωστε, αυτός και ο σύγχρονός του, ο θρυλικός David Bowie, επηρέασαν γενιές ολόκληρες με τη μουσική και τις περσόνες που δημιούργησαν.Όλα ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του '60. Ενώ σπούδαζε στη σχολή Καλών Τεχνών, συνάντησε τον ιδρυτή της βρετανικής Pop Art, Richard Hamilton. Η επίδρασή του στο καλλιτεχνικό όραμα του νεαρού, τότε, Ferry υπήρξε καταλυτική.«Οι πρώτες μου συνθέσεις και ηχογραφήσεις με τους Roxy Music», εξηγεί,«ήταν μία άμεση προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για τη μουσική με τις δημιουργικές δυνατότητες και ιδέες που είχα από τη Σχολή Καλών Τεχνών».Βραβεύτηκε με υποτροφία από το Royal College of Art και έτσι από τον αγγλικό Βορρά και το Σάντερλαντ, το 1968, ο Ferry βρέθηκε στο Λονδίνο. Στη βρετανική πρωτεύουσα έγραψε τραγούδια που, λίγο αργότερα, αποτέλεσαν το πρώτο άλμπουμ των Roxy Music. «Στρατολόγησε» τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ και ο ίδιος επιμελήθηκε οτιδήποτε αφορούσε στην εικόνα τους, από τα κοστούμια τους επί σκηνής έως και τα εξώφυλλα των δίσκων τους!Οι Roxy Music εμφανίστηκαν στο «Top of The Pops» το 1972, με το ντεμπούτο single τους, «Virginia Plain». Από την πρώτη νότα του τραγουδιού η επίδρασή τους ήταν ακαριαία. Παίρνοντας στοιχεία από τον Elvis μέχρι το progressive rock και με σαφείς επιρροές από τη soul, παρουσίασαν μία μουσική αψεγάδιαστη. Με μουσική δεξιοτεχνία, στιχουργική ευφυΐα και στιλ. Το πρώτο ομότιτλο άλμπουμ των Roxy Music, άλλωστε, έχει χαρακτηριστεί από τους κριτικούς ως ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους στην ιστορία της pop και της rock.O Ferry ηχογράφησε το πρώτο σόλο άλμπουμ του, «These Foolish Things», το 1973, με επανεκτελέσεις τραγουδιών καλλιτεχνών που θαυμάζει, αποδεικνύοντας έτσι την αγάπη του για τους κλασικούς ρυθμούς, τα blues και το rock 'n roll, και ερμηνεύοντάς τα με ένα αποκλειστικά δικό του στιλ.Τη συναισθηματική ένταση των φωνητικών του μπορούμε να την απολαύσουμε στην ανεπανάληπτη και αξεπέραστη διασκευή του τραγουδιού του Bob Dylan, «A Hard Rains A-Gonna Fall». Στο άλμπουμ ερμηνεύει με τον δικό του, μοναδικό τρόπο, ενώνοντας πολλά μουσικά στιλ - από το γαλλικό chanson, και τα ερωτικά τραγούδια αυθεντικών crooner, έως hard rock συνθέσεις - δημιουργώντας την ατμόσφαιρα και το μεγαλείο που μόνο μία θεατρική παράσταση δημιουργεί και η οποία έμελλε να γίνει η καλλιτεχνική του σφραγίδα.Η φωτογραφία στο εξώφυλλο του δεύτερου σόλο άλμπουμ του, «Another Time, Another Place», με τον Ferry ντυμένο με άσπρο σμόκιν την ώρα του απογευματινού κοκτέιλ, έγινε μία από τις εικόνες που σφράγισαν την ιστορία της pop κουλτούρας και η ερμηνεία του στο «The In Crowd» έμεινε κλασική.O Ferry και οι Roxy Music ήταν πάνω από μόδες. Δημιούργησαν τις δικές τους τάσεις και τα δικά τους trends αντί να τα ακολουθήσουν.Ο Ferry κάνει δικό του κάθε τραγούδι που ερμηνεύει. Τα φωνητικά του είναι τόσο ξεχωριστά, που δίνουν ζωή σε έναν ολόκληρο κόσμο, μετατρέποντας κάθε κομμάτι σε περφόρμανς και επιτυγχάνοντας την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην πλήρη αδράνεια και στο μελόδραμα, πάντα για χάρη ενός κομψού ρομαντισμού.Τον Οκτώβριο του 1975 κυκλοφορεί ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Roxy, το «Love Is The Drug» -το πρώτο κομμάτι του «Siren». Περιγράφει τον ρομαντισμό και τη σεξουαλική εμμονή, ενώ εξερευνά τον αστικό υπόκοσμο των σκοτεινών μπαρ και τον εθισμό που προκαλεί ένα «δυνατό» ειδύλλιο.Οι Roxy Music κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους άλμπουμ το 1973 με το τριπλά πλατινένιο «Avalon», που «σφράγισε» τη φήμη τους παγκοσμίως.Από τα 90s μέχρι και σήμερα, ο Ferry συνεχίζει να δουλεύει με διασκευές, τις οποίες κάνει εντελώς μόνος του. Βελτιώνει συνεχώς τη δουλειά του, σε κάθε ηχογράφηση και σε κάθε show, περιγράφοντας το συναισθηματικό θέατρο του ρομαντισμού, από την οπτική γωνία του μοναχικού και αποκομμένου ανθρώπου. «Μιλάει» για την αγάπη και τη μοναξιά, τη χλιδή και την απομόνωση. Είναι η επιτομή του glamour.Το 2002, ο Bryan Ferry κυκλοφόρησε το «Frantic», ένα άλμπουμ που συνδυάζει πρωτότυπο υλικό και ερμηνείες τραγουδιών άλλων καλλιτεχνών.Ορισμένα από τα κομμάτια γράφτηκαν από τον Dave Stewart των Eurythmics, ενώ ένα τραγούδι («I Thought») ανέλαβε και συνέθεσε ο πρώην συνεργάτης του στους Roxy Music, Brian Eno.Τον Σεπτέμβριο του 2006 επέστρεψε στο στούντιο για να ηχογραφήσει το «Dylanesque». Πρόκειται για έναν – καλλιτεχνικό- φόρο τιμής στον Bob Dylan, που πάντα θαύμαζε, αγαπούσε και σεβόταν.Γιόρτασε τα 40 χρόνια της καριέρας του με ένα καινούργιο instrumental άλμπουμ, το «The Jazz Age». Με την αρχήστρα του, την The Bryan Ferry Orchestra αποδίδει τις δικές του παλαιότερες συνθέσεις σε ρυθμούς τζαζ των 20s. Όταν άκουσε το «The Jazz Age», ο Baz Luhrmann ζήτησε από τον Ferry να γράψει τη μουσική για το δικό του remake της ταινίας, «The Great Gatsby».To 2014 ο Ferry κυκλοφόρησε το 14ο σόλο άλμπουμ του, το ακραίο περιπλανητικό, κινηματογραφικό «Avonmore», που περιέχει και πρωτότυπες συνθέσεις, όπως τα «Soldier of Fortune» (γραμμένο μαζί με τον Johnny Marr), «Lost» και «Loop de Li», αλλά και τις διασκευές του Ferry για το «Send in the Clowns» του Stephen Sondheim και το «Johnny and Mary» του Robert Palmer.Το «Avonmore» έβγαλε στην επιφάνεια όλες τις αξίες, που έκαναν τον στίχο, τη σύνθεση και τα φωνητικά του Bryan Ferry, τόσο αναγνωρίσιμα, καινοτόμα και συναρπαστικά.Το 2016 ήταν μία «γεμάτη» χρονιά για τον Ferry, με μία παγκόσμια περιοδεία, αλλά και την κυκλοφορία του πρώτου του live σόλο άλμπουμ.Το «Bryan Ferry Live 2015», ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του Avonmore Tour, και περιέχει ολόκληρο το set που παίχτηκε, σε όλες τις ημερομηνίες της περιοδείας, σε ολόκληρο τον πλανήτη! To άλμπουμ περιέχει και κομμάτια από την τελευταία του δουλειά, Avonmore αλλά και όλες τις κλασικές επιτυχίες του Bryan Ferry με τους Roxy Music.O «lounge lizard» Bryan Ferry παραμένει αξεπέραστος στο dancefloor και όσοι βρεθούν στο Ηρώδειο στις 11 Σεπτεμβρίου θα απολαύσουν μία μοναδική εμφάνιση!Η προπώληση για τη συναυλία της Αθήνας ξεκινά την Τρίτη 24 ΙουλίουΟι τιμές εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής:Άνω ΔιάζωμαΤα εισιτήρια γενικής εισόδου στο Άνω Διάζωμα κοστίζουν 49,50 ευρώΘα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο Άνω Διάζωμα για:Ανέργους (με την επίδειξη κάρτας): 22 ευρώΦοιτητές (με την επίδειξη ακαδημαϊκής ταυτότητας): 33 ευρώΚάτω ΔιάζωμαΒ' Ζώνη: 82,50 ευρώΑ' Ζώνη: 110 ευρώΔιακεκριμένη Ζώνη: 132 ευρώΓια τα ΑΜΕΑ θα υπάρξει ειδικά διαμορφωμένος χώροςστο Κάτω Διάζωμα (Τμήμα Α -Σειρές 1 & 2): 22 ευρώ*Σε όλες τις τιμές εισιτηρίων συμπεριλαμβάνεται10% επιβάρυνση υπηρεσίας πώλησης εισιτηρίων.**Δεν διατίθενται ηλεκτρονικά τα εισιτήρια φοιτητών, ανέργων και ΑΜΕΑ.