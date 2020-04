O Chris Martin των Coldplay παίζει το «Shelter From the Storm» του Dylan

Εκδοχή με ακουστική κιθάρα του «Shelter From the Storm» του Bob Dylan παρουσίασε ο Chris Martin των Coldplay, φιλοξενούμενος στο πρώτο επεισόδιο του «Saturday Night Live at Home».

Με τη φράση «Entrance to Trains» γραμμένη σε αφίσες στον τοίχο πίσω του, ο Martin έδωσε μια συντομευμένη εκδοχή του κλασικού τραγουδιού από το άλμπουμ «Blood on the Tracks», ενός τραγουδιού επίκαιρου λόγω κοινωνικής αποστασιοποίησης, εκούσιας καραντίνας και των οδηγιών να «μένουμε σπίτι» λόγω της πανδημίας.

Το μαυρόασπρο κλιπ θυμίζει και το ντοκιμαντέρ «Dont Look Back» του 1967, στο οποίο ο D.A. Pennebaker κατέγραψε την τουρνέ του Dylan στη Βρετανία, το 1965.

Προσφάτως, ο Martin συμμετείχε στο «Together, At Home: WHO-Global Citizen Solidarity Sessions», όπου ερμήνευσε εκδοχές με ακουστική κιθάρα τραγουδιών των Coldplay και πολύ από το «Life on Mars?» του David Bowie. Μιλώντας για το πώς ο ιός συνένωσε την κοινωνία, ο Martin είπε ότι «ίσως η 11η Σεπτεμβρίου να ήταν η τελευταία φορά που ένιωσα ότι όλοι είμαστε μαζί».

