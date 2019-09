O Christopher King στην Ελλάδα

Ο σπουδαίος συλλέκτης δίσκων 78 στροφών Christopher C. Κing συνομιλεί με τον εθνομουσικολόγο Λάμπρο Λιάβα, με αφορμή το βιβλίο του Lament from Epirus: An Odyssey Into Europe’s Oldest Surviving Folk Music (Wall Street Journal Best Book of 2018), εστιάζοντας στο μοναδικό ιδίωμα της μουσικής πολυφωνίας του ηπειρώτικου τραγουδιού.

Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του, που παρά το ιδιαίτερο περιεχόμενό του κατάφερε να γίνει best seller, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον Christopher King από κοντά, και να τον ακούσουν να μοιράζεται το πάθος του για την πολυφωνική μουσική της Ηπείρου, με τον Λάμπρο Λιάβα, εθνομουσικολόγο με βαθιά γνώση για την παραδοσιακή μουσική του τόπου μας, και εξαιρετικό συνομιλητή. Μια συνάντηση που δεν πρέπει να χάσετε!

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά με παράλληλη μετάφραση στα Ελληνικά.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, 19:00

Πολυχώρος Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



Είσοδος ελεύθερη

Μουσική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα 11521,

Τ 210 72 82 778,

www.mmb.org.gr, library@megaron.gr