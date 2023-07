O Dave Evans, ο Justin Hayward και η Maggie Reilly στο «Classic Rock 7»

Το ραντεβού καθιερώθηκε και το Classic Rock 7 επιστρέφει στο Ηρώδειο με δυνατούς guest πρεσβευτές του αυθεντικού Rock ήχου, μια δυνατή ορχήστρα και τις πιο μεγάλες ροκ επιτυχίες, σε ένα εντελώς νέο εκρηκτικό playlist. Την Παρασκεύη 29 Σεπτεμβρίου 2023 τρεις αυθεντικές θρυλικές φωνές, για πρώτη φορά στο Ηρώδειο.

TNT, Highway to Heaven, Nights In White Satin, Tuesday Afternoon, Everytime We Touch και άλλες διάσημες ροκ επιτυχίες σε μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. 60 κλασικοi μουσικοί,ροκ είδωλα και μια εκπληκτική ηλεκτρική μπάντα, σε ένα μαγικό ροκ ταξίδι κάτω από την Ακρόπολη. Για έξι συνεχείς χρονιές οι συναυλίες του Classic Rock γίνονται sold out.



Πάνω από 32.000 άτομα μέχρι τώρα είδαν το ροκ… αλλιώς!

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 θα ζήσουμε την πιο λαμπερή νύχτα του Σεπτέμβρη όπου τα αστέρια της rock και το φεγγάρι του κλασικού ήχου θα φωτίσουν με τη λάμψη τους τη σκηνή του Ηρωδείου, σε μια μουσική εμπειρία ζωής για τους θεατές της Αθήνας που θα έχουν την τύχη να βρεθούν στο πιο σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός του καλοκαιριού.

Οι φετινοί guests είναι χαρισματικές και εμβληματικές προσωπικότητες της rock μουσικής σκηνής και έρχονται για πρώτη φορά να τραγουδήσουν κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό και την Ακρόπολη.

Ο Dave Evans, ο πρώτος τραγουδιστής και συν-ιδρυτής τoυ θρυλικού συγκροτήματος ΑC/DC, 50 χρόνια από την ίδρυση τους, θα ερμηνεύσει τραγούδια σταθμούς όπως το TNT και το Highway to heaven αλλά και covers που έπαιξαν οι AC/DC στην πρώτη περιοδεία τους.

O Justin Hayward, η αυθεντική αξεπέραστη φωνή των MOODY BLUES, με μοναδικά κομμάτια όπως το Nights in White Satin και το Tuesday Afternoon. Το μοναδικό στυλ μουσικής των Moody Blues βρίσκεται σταθερά όλα αυτά τα χρόνια στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και συνεχίζει να φωτίζει τις συναυλιακές αρένες παγκοσμίως.

Η Maggie Reilly, η κεντρική φωνή της μπάντας του Mike Oldfield, η οποία ερμήνευσε τα διάσημα κομμάτια Moonlight shadow και France. Εκτός από τις αγαπημένες επιτυχίες με τον Mike Oldfield θα ερμηνεύσει και το διαχρονικά διάσημο κομμάτι Everytime you touch, το οποίο εκτόξευσε την καριέρα της το 1992 αλλά και άλλες δικές της επιτυχίες.

Και η εμπειρία απογειώνεται με τον δυνατό συμφωνικό ήχο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και με την δυναμική της ηλεκτρικής μπάντας με τους Δαμόπουλο Κωσταντίνο (Keyboards), Καλαντζάκο Θοδωρή (Electric Guitar) και Καλαντζάκο Λουκά (Drums).



Info: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 - Ηρώδειο –Ώρα Έναρξης: 9 μ.μ. | Πληροφορίες: 210 7298930