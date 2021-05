Ο David Lynch σκηνοθέτησε το νέο κλιπ του «I Am the Shaman» του Donovan

Σκηνοθέτης του νέου βιντεοκλίπ για το τραγούδι «I Am the Shaman» που μοιράστηκε πριν λίγες μέρες ο Donovan με αφορμή τα 75α γενέθλιά του είναι ο David Lynch.



Το τραγούδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο άλμπουμ του 2010 Ritual Groove του θρύλου της φολκ· συμπαραγωγός του «I Am the Shaman» ήταν ο Lynch στο στούντιό του στο Λος Άντζελες. Στο επίκεντρο του νέου βιντεοκλίπ είναι ο Donovan να παίζει έναν απόκοσμο σκοπό, αν και το κλιπ είναι γεμάτο με πινελιές του Lynch: από σουρεαλιστικά γκρο πλαν της αιωρούμενης κεφαλής του τραγουδιστή-τραγουδοποιού μέχρι αφηρημένα πλάνα κυμάτων στον ωκεανό και γεμάτων αστέρια ουρανών.



Εκτός του κλιπ, ο Donovan επανακυκλοφορεί το τραγούδι ως σιγκλ. Είναι ήδη διαθέσιμο σε ψηφιακή εκδοχή αλλά θα κυκλοφορήσει και σε 12ιντσο, σε περιορισμένα αντίτυπα (μόνο 200).



Στον λογαριασμό του στο Facebook, ο Donovan αναπόλησε τη δημιουργία του τραγουδιού με τον Lynch: «Όλα ήταν αυτοσχέδια. Επισκέφτηκα το στούντιο και ο David είπε... “Κάτσε στα μικρόφωνα με την κιθάρα σου, Don”. Ο David στο ίδιο δωμάτιο πίσω από την κονσόλα, μαζί με τη Λίντα μου (σ.σ. τη σύζυγο του Donovan, τη Linda Lawrence). Μου είχε ζητήσει να φέρω ένα τραγούδι που μόλις έβγαινε στο φως, να μην κοντεύει να ολοκληρωθεί. Θα βλέπαμε τι θα γινόταν. Έγινε! Συνέθεσα αυθόρμητα... οι στίχοι ήρθαν φυσικά. Νέες συγχορδίες εμφανίστηκαν εύκολα».



«Ο David κι εγώ είμαστε “compadres” (σ.σ. φιλαράκια, συντρόφια, alter ego) σε ένα μονοπάτι δημιουργίας στο οποίο σπάνια ταξιδεύει κάποιος» πρόσθεσε ο Donovan για τον Lynch.

Δείτε το βίντεο: