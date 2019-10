O DJ Zedd λέει ότι βρέθηκε εν μέσω της γεωπολιτικής διαμάχης Κίνας - ΗΠΑ

Ο DJ και σταρ της EDM μουσικής, Zedd ισχυρίστηκε ότι του απαγορεύθηκε η είσοδος στην Κίνα, επειδή έκανε like σε ένα tweet της αμερικανικής κωμικής τηλεοπτικής σειράς κινουμένων σχεδίων «South Park».



«Μόλις μου απαγορεύτηκε για πάντα η είσοδος στην Κίνα επειδή έκανα like σε ένα tweet @SouthPark» έγραψε ο DJ και μουσικός παραγωγός στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.



Το tweet, στο οποίο έκανε like δημοσιεύθηκε με αφορμή το 300ό επεισόδιο της σειράς.



Αν και η απαγόρευση στον Zedd είναι ασαφής, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του καλλιτέχνη επιβεβαίωσε στο CNBC ότι η είδηση της απαγόρευσης είναι «αληθινή».



Η αμερικανική τηλεοπτική σειρά έθεσε στο στόχαστρο της κριτικής τη λογοκρισία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Κίνας σε πρόσφατο επεισόδιο με τίτλο «Band in China.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ