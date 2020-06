O Drake προηγείται στις υποψηφιότητες για τα BET Awards 2020

Ο Drake προηγείται στις υποψηφιότητες για τα βραβεία BET Awards 2020, διοργάνωση που εφέτος, στο τέλος Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί για 20ή χρονιά.

Το τηλεοπτικό δίκτυο BET (Black Entertainment Television) που απευθύνεται σε αφροαμερικανικό κοινό ανακοίνωσε ότι ο Καναδός σταρ της χιπ χοπ είναι υποψήφιος σε έξι κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων Βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης Χιπ Χοπ.

Στην κατηγορία Καλύτερη Συνεργασία και για το Βραβείο Κοινού ο Drake είναι δύο φορές υποψήφιος χάρη στις επιτυχίες «No Guidance» με τον Κρις Μπράουν και «Life Is Good» με τον Future.

Η βραδιά απονομής των βραβείων, η οποία θα είναι μια εικονική γιορτή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, θα μεταδοθεί ζωντανά στις 28 Ιουνίου από τα δίκτυα του ViacomCBS, BET, BET HER στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νότια Κορέα.

Οι νεοεμφανιζόμενοι ράπερ Megan Thee Stallion και Roddy Ricch ακολουθούν τον Drake με πέντε υποψηφιότητες ο καθένας.

Η Megan Thee Stallion, η οποία πρόσφατα «σκαρφάλωσε» στο chart Billboard Hot 100 με το remix Savage με τη βοήθεια της Beyoncé, είναι υποψήφια στις κατηγορίες Βίντεο της Χρονιάς, Καλύτερη Γυναίκα Χιπ-Χοπ Καλλιτέχνης, Καλύτερη Συνεργασία, Βραβείο Επιλογής Κοινού και Άλμπουμ της Χρονιάς για το Fever.

Ο Ricch, ο οποίος κέρδισε το πρώτο του βραβείο Grammy νωρίτερα εφέτος και κατέκτησε κορυφαίες θέσεις στα charts με την αισιόδοξη επιτυχία του «The Box» είναι υποψήφιος στην κατηγορία Βίντεο της Χρονιάς. Το ίδιο βραβείο διεκδικούν οι DaBaby με το Bop, DJ Khaled, Nipsey Hussle and John Legend με το Higher, Doja Cat με το Say So, Megan Thee Stallion με το Hot Girl Summer, Chris Brown και Drake με το No Guidance.

Οι Beyoncé, Minaj, Brown, Lizzo και DaBaby διεκδικούν βραβεία σε τέσσερις κατηγορίες.

Ο Kanye West, ο οποίος κυκλοφόρησε άλμπουμ γκόσπελ πέρυσι, είναι υποψήφιος για το Dr. Bobby Jones Καλύτερου Γκόσπελ/ Πνευματικού Τραγουδιού με συνυποψήφιους τους Kirk Franklin, Clark Sisters, Fred Hammond, John P. Kee και PJ Morton.

