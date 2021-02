O Eminem κυκλοφορεί το νέο του music video clip για το τραγούδι «Higher» από το πρόσφατο του άλμπουμ με τίτλο «Music To Be Murdered By Side B».

Ο Eminem καλωσόρισε τη χρονιά του 2020 με το album του «Music To Be Murdered By» και τώρα την αποχαιρετάει με το «Music To Be Murdered By Side B»-με 16 νέα τραγούδια!

Πρόκειται για την deluxe εκδοχή του άλμπουμ του “Music To Be Murdered By” που κυκλοφόρησε τον Γενάρη.

Δείτε το βίντεο:

Το ολοκαίνουργιο studio album του Rap God Eminem, είναι γεγονός! Η συνέχεια του «Kamikaze» που κυκλοφόρησε το 2018, έρχεται ως έκπληξη και έχει το τίτλο «Music to Be Murdered By».

Το άλμπουμ του Αμερικανού ράπερ περιλαμβάνει 20 κομμάτια και πολλές συνεργασίες. Στον δίσκο έχουμε τις συμμετοχές των Ed Sheeran, Young M.A., Juice WRLD κ.ά.

Στο πλαίσιο της κυκλοφορίας έκπληξης, ο Eminem μας παρουσιάζει το music video του νέου του single «Darkness». Το «Darkness» είναι μια μπαλάντα που περνά έντονο κοινωνικό μήνυμα.

Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού αποτελεί καταγγελία για την εξάπλωση των όπλων στην αμερικανική κοινωνία.

Δείτε το βίντεο:

Ο Eminem είπε χαρακτηριστικά πως το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο από τον σκηνοθέτη Alfred Hitchcock και το ένα και μοναδικό του άλμπουμ «Music to Be Murdered By» του 1958.

Κυκλοφορεί από την Minos EMI, a Universal Music Company