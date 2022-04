Ο Εντ Σίραν κέρδισε στη δίκη για το «Shape of You»

Ο Εντ Σίραν ζήτησε να τερματιστούν οι «αβάσιμοι ισχυρισμοί» για λογοκλοπή, αφού κέρδισε στη δικαστική μάχη για το αν αντέγραψε το κομμάτι άλλου καλλιτέχνη για το single του «Shape of You», το τραγούδι με τα περισσότερα streams στην ιστορία του Spotify.



Στη δίκη που άρχισε τον περασμένο μήνα, ο Έντ Σίραν και οι συνδημιουργοί του Shape of You, ο Τζον ΜακΝτέιντ των Snow Patrol και ο παραγωγός Στιβ ΜακΚάτσον, αντιμετώπισαν κατηγορίες ότι «έκλεψαν» μέρη του τραγουδιού του 2015 Oh Why των τραγουδοποιών Σάμι Τσόκρι και Ρος Ο’ Ντόνογκιου.

Στη δίκη που διήρκησε 11 μέρες, ο Εντ Σίραν, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου και την τελευταία δεκαετία έχει γράψει μία σειρά από επιτυχίες που κατέκτησαν την κορυφή των charts αντέκρουσε τους ισχυρισμούς ότι συνηθίζει να αντιγράφει έργα άλλων καλλιτεχνών χωρίς να τους αποδίδει τα δέοντα εύσημα.

Ο δικαστής Άντονι Ζακαρόλι αποφάνθηκε ότι ο Εντ Σίραν «ούτε σκόπιμα ούτε υποσυνείδητα» αντέγραψε το Oh Why. Ο δικαστής είπε ότι ενώ υπάρχουν «ομοιότητες» στα δύο τραγούδια, υπάρχουν και σημαντικές διαφορές.

Ο Σάμι Τσόκρι το καλλιτεχνικό όνομα του οποίου είναι Sami Switch, έχει ισχυριστεί ότι το «Oh I» στο κομμάτι του Σίραν ήταν «εντυπωσιακά παρόμοιο» με το ρεφρέν του «Oh Why».



Ο Εντ Σίραν ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται να έχει ακούσει το τραγούδι του αντίδικου πριν την αγωγή εναντίον του.



Το «Shape of You» αποδίδει στον Σίραν και τους συνεργάτες περίπου 5 εκατ. λίρες τον χρόνο, εκτός από το ποσοστό του 10% των πληρωμών που έχουν παγώσει λόγω της αντιδικίας.



Ο Τσόκρι εμφανίστηκε αρκετά συναισθηματικός στη δίκη τόνισε ότι ένιωσε «θύμα κλοπής» από έναν καλλιτέχνη, τον οποίο σεβόταν και ότι θα ήθελε η υπόθεση να μην είχε φτάσει ποτέ στο δικαστήριο.

Τελικά ο δικαστής διαφώνησε. Για να αποδειχθεί η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ο Τσόκρι έπρεπε να αποδείξει ότι ο Σίραν είχε ακούσει το τραγούδι του - διαφορετικά οι ομοιότητες είναι απλώς σύμπτωση.

Σε βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram που κοινοποιήθηκε στους 37,7 εκατομμύρια ακολούθους του μετά την απόφαση, ο Σίραν καταδίκασε την κουλτούρα αδικαιολόγητων αξιώσεων πνευματικών δικαιωμάτων που αναπτύσσεται διαρκώς.



«Υπάρχουν απλά τόσες πολλές νότες και πολύ λίγες συγχορδίες που χρησιμοποιούνται στην ποπ μουσική και θα συμβούν συμπτώσεις αν κυκλοφορούν 60.000 τραγούδια την ημέρα στο Spotify, δηλαδή 22 εκατομμύρια τραγούδια τον χρόνο, και υπάρχουν μόνο 12 νότες που είναι διαθέσιμες».

Σε κοινή δήλωση μετά την απόφαση, οι Εντ Σίραν, Τζον ΜακΝτέιντ και Στιβ ΜακΚάτσον δήλωσαν ότι η ψυχική τους υγεία και η δημιουργικότητά τους επλήγησαν ως αποτέλεσμα της υπόθεσης, όπως και τα πορτοφόλια τους.

«Υπήρξε πολλή συζήτηση σε όλη αυτή την υπόθεση για το κόστος» είπαν. «Αλλά υπάρχει κάτι περισσότερο από ένα απλό οικονομικό κόστος. Υπάρχει κόστος όσον αφορά τη δημιουργικότητα. Όταν εμπλεκόμαστε σε αγωγές, δεν κάνουμε μουσική ή δεν εμφανιζόμαστε σε συναυλίες» επισημαίνουν.

«Υπάρχει κόστος για την ψυχική μας υγεία. Το άγχος που προκαλεί όλο αυτό σε όλες τις πλευρές είναι τεράστιο. Επηρεάζει τόσες πτυχές της καθημερινότητάς μας και τις ζωές των οικογενειών και των φίλων μας. Δεν είμαστε εταιρείες. Είμαστε ανθρώπινα όντα» υπογραμμίζουν.

