Ο Γούντι Άλεν σκηνοθετεί όπερα στη Σκάλα του Μιλάνου

Ο Γούντι Άλεν σκηνοθετεί όπερα: η Σκάλα του Μιλάνου υποδέχεται από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου την όπερα «Gianni Schicci», σε μια εκδοχή του Αμερικανού σκηνοθέτη του οποίου η εικόνα έχει αμαυρωθεί από παλιές κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις.



Ο Άλεν, που είχε σκηνοθετήσει αυτήν την όπερα του Πουτσίνι το 2008 στο Λος Άντζελες, προτείνει στο ιστορικό θέατρο την ίδια εκδοχή με τους μαθητές της Ακαδημίας της Σκάλα, τον Ιταλό βαρύτονο Αμπρότζιο Μαέστρι και τον Ούγγρο διευθυντή ορχήστρας Άνταμ Φίσερ.



«Ήμουν περίεργος να δω πώς οι φοιτητές θα διαχειρίζονταν τη δυσκολία να ερμηνεύσουν μια κωμική όπερα. Έμεινα κατάπληκτος», δήλωσε ο 83χρονος σκηνοθέτης σε συνέντευξη Τύπου στο Μιλάνο όπου οι δημοσιογράφοι δεν επιτρεπόταν να του θέσουν ερωτήσεις για την παραγωγή αυτή.

«Έκαναν εξαιρετική δουλειά, ερμηνεύοντας την όπερα ακριβώς όπως το ήθελα και όπως ο Πουτσίνι θα το είχε σκεφθεί».



Ο Γούντι Άλεν είπε πως τον πλησίασε ο Πλάθιντο Ντομίνγκο για να σκηνοθετήσει τη συγκεκριμένη όπερα, αλλά χρειάστηκε να περάσουν χρόνια για να τον πείσει ο τενόρος πριν από την πρώτη του εμπειρία στο Λος Άντζελες. «Δεν ήξερα αν μπορούσα να κάνω κάτι παρόμοιο, είχα κάνει κινηματογράφο και λίγο θέατρο», δήλωσε ο σκηνοθέτης του «Μανχάταν» και της «Άνι Χολ». «Είναι πολύ διαφορετικό από μια ταινία, όπου κάνεις μια μικρή σκηνή, μετά μια άλλη εκτός της σεκάνς. Εδώ, στους καλλιτέχνες αρέσει να ερμηνεύουν όλο το έργο με μια εκπληκτική ενέργεια διαρκώς», είπε.



Η όπερα διηγείται πώς μια οικογένεια, πανικόβλητη που βλέπει τον γηραιό Μπουόζο Ντονάτι να αφήνει όλη την περιουσία του στον κλήρο, καλεί τον Τζάνι Σκίκι για να λύσει το πρόβλημα: αυτός παριστάνει τον μακαρίτη για να υπαγορεύσει στον συμβολαιογράφο νέα διαθήκη και να επωφεληθεί για να διεκδικήσει την κληρονομιά.



«Αποφασίσαμε να κάνουμε μια παραγωγή σε ύφος ιταλικού νεορεαλισμού της δεκαετίας του 1950, όπως οι πρώτες ταινίες του Φελίνι», εξήγησε ο σκηνοθέτης.



Λάτρης της όπερας, ο Γούντι Άλεν υπενθύμισε ότι είχε «μια πολύ καλή θέση στο Lincoln City στο Μανχάταν» αλλά ότι δεν έβλεπε ποτέ τις τελευταίες πράξεις γιατί πάντα έπρεπε να σηκωθεί νωρίς. «Αυτό που ήθελα ανέκαθεν, ήταν μια βραδιά που θα έχει μόνο τις τρίτες πράξεις, ώστε να μπορέσω να δω όλες όσες έχασα», είπε αστειευόμενος.



Μετά την «πρεμιέρα» του Σαββάτου, ο Γούντι Άλεν θα ταξιδέψει στο Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία, για τα γυρίσματα μιας ρομαντικής κομεντί με τους Κριστόφ Βαλτς, Τζίνα Γκερσόν και Λουί Γκαρέλ.

Ο Νεοϋορκέζος θα συνεχίσει με το νέο αυτό φιλμ να υμνεί μέσα από την έβδομη τέχνη τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, με ταινίες όπως «Βίκι Κριστίνα Μπαρτσελόνα» το 2008 και «Μεσάνυκτα στο Παρίσι» το 2011.



Ο Άλεν παραδέχτηκε ότι οι ταινίες τους έτυχαν καλύτερης υποδοχής στην Ευρώπη, κυρίως στη Γαλλία και στην Ιταλία, σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος είναι λάτρης των ευρωπαϊκών ταινιών και ότι υπάρχει ίσως μια διαδικασία "ώσμωσης".



Η αντιπαράθεση με τον Άλεν και το #Me Too



Η 50ή του ταινία μεγάλου μήκους «A Rainy Day in New York» με τους Τίμοθι Σαλαμέ, Ελ Φάνινγκ, Σελίνα Γκόμεζ και Τζουντ Λο, που ολοκληρώθηκε το 2017, θα προβληθεί στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο. Η εταιρεία διανομής Amazon σταμάτησε την προβολή της ταινίας, που τελικά δεν βγήκε στις αίθουσες στις αρχές του 2018 όπως αναμενόταν, λόγω των κατηγοριών που ήρθαν στο φως και της αντιπαράθεσης σε σχέση με τον Άλεν και το κίνημα #Me Too.



Από την αρχή του κινήματος #MeToo, ο κινηματογραφιστής επισκιάστηκε από τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση που εξαπέλυσε σε βάρος του η θετή του κόρη Ντίλαν το 1992. Έπειτα από δύο ξεχωριστές έρευνες τότε, που διήρκεσαν μήνες, οι διώξεις εγκαταλείφθηκαν.



Όμως, η Ντίλαν Φάροου επανέλαβε στις αρχές του 2018 τις κατηγορίες της, έχοντας την υποστήριξη της θετής μητέρας της Μία Φάροου και του αδελφού της Ρόναν Φάροου --δημοσιογράφου που αποκάλυψε το σκάνδαλο Χάρβεϊ Γουάινστιν, το οποίο οδήγησε στην πτώση του κινηματογραφικού παραγωγού του Χόλιγουντ και στη δημιουργία του κινήματος #MeToo κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης. Ο Άλεν απορρίπτει τις κατηγορίες.



Έκτοτε, αρκετοί ηθοποιοί πήραν δημόσια αποστάσεις από τον σκηνοθέτη. Ο Τίμοθι Σαλαμέ είχε δηλώσει ότι θέλει να δώσει την αμοιβή του σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν τις γυναίκες και την κοινότητα των ΛΟΑΤ. Και σύμφωνα με τη New York Times, ο Γούντι Άλεν δεν βρίσκει εκδοτικό οίκο για να αγοράσει τα απομνημονεύματά του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ