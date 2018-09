Ο Green Velvet στο opening του νέου αθηναϊκού club Wave

To νέο club της Αθήνας «WAVE» παρουσιάζει τον ζωντανό θρύλο της σκηνής του Chicago, Green Velvet!Με μια καριέρα 27 ετών στον χώρο της παραγωγής και του DJing, ο Curtis Alan Jones aka Green Velvet έχει εξασφαλίσει επάξια μια θέση στους πρωτοπόρους της χορευτικής μουσικής. Η διαδρομή του ξεκίνησε το 1991 ως Cajmere με το Underground Goodies EP στη δική του δισκογραφική, την Cajual. Η μεγάλη επιτυχία έρχεται δύο χρόνια μετά με το «Brighter Days», ένα κομμάτι που ηχογράφησε με την εμβληματική vocalist, Dajae. Πιστός στον ήχο της house, αλλά ανήσυχος μουσικά δημιουργεί το sub label Relief, στο οποίο κυκλοφορεί την πρώτη του δουλειά με το ψευδώνυμο Green Velvet και με διάθεση να εξερευνήσει την πιο techno πλευρά του εαυτού του.Στα χρόνια που ακολουθούν προσφέρει απλόχερα στο κοινό του εκρηκτικά DJ sets και μεγάλες επιτυχίες, όπως τα «Preacher Man», «Flash», «Answering Machine», «La La Land», «Bigger Than Prince» (with Hot Since 82), «Suga» (with Technasia), «Voicemail» (with Patrick Topping), «Laser Beams» (with Harvard Bass), κ.ά. Οι τελευταίες κυκλοφορίες του στη Suara αλλά και στην Drumcode είναι αδιαμφησβήτητα ανάμεσα στα κομμάτις που έβαλαν φωτιά στα μεγαλύτερα κλαμπ και φεστιβάλ, φέτος το καλοκαίρι.O «δικός μας», Mihalis Safras, δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο ίδιος δηλώνει «house head to the bone» γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα, αφού τα Resident Advisor, Traxsource και Beatport τον συμπεριλαμβάνουν στις λίστες τους με τους most charted tech house artists. Το 2016 του απονεμήθηκε το βραβείο του «Best Newcomer» στην Ίμπιζα. Η εφετινή του συνεργασία με τον Green Velvet στα κομμάτια «SHMASH» και «Sauce» έμεινε για πολλούς μήνες σταθερά στο top 10 των πωλήσεων.Ο Green Velvet με τη χαρακτηριστική πράσινη μοϊκάνα και την εξίσου χαρακτηριστική βαθιά φωνή έρχεται με διάθεση να απογειώσει το dancefloor του Waveπαρέα με τον φίλο και συνεργάτη του, Mihalis Safras!Μαζί τους οι residents της Electric Colony, V-Rox και Olga.Εισιτήρια:Regular: 15€ + drinkVIP: 25€ + drinkΤηλέφωνο κρατήσεων : 698 169 9815Doors Open: 00:00Powered by Minotaur Minotaur & Electric ColonyWAVE ATHENS Ηρακλειδών 61, ΑθήναΠαρασκευή 14 ΣεπτεμβρίουWAVE