Ο Κάνιε Γουέστ θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ, σύμφωνα με συνεργάτη του

Ο Κάνιε Γουέστ ετοιμάζει ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «God's Country» (Χώρα του Θεού), με καινούρια μουσική που μπορεί να κυκλοφορήσει σύντομα, επιβεβαίωσε μια πηγή κοντά στον Αμερικανό ράπερ.



Ο διάσημος κινηματογραφιστής και καλλιτέχνης, Άρθουρ Τζάφα έκανε την αποκάλυψη σε πρόσφατη συνομιλία στο Instagram Live με τη Γαλλίδα καλλιτέχνη Μισέλ Λαμί. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Τζάφα είπε στη Λαμί ότι ήταν πρόσφατα «πραγματικά απασχολημένος» σε ένα βίντεο στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Γουέστ.



«Είναι από το νέο του δίσκο» είπε ο Τζάφα, αν και σημείωσε ότι το πρότζεκτ δεν συνδέεται με την εμπειρία της Κυριακάτικης Λειτουργίας του Κάνιε Γουέστ.



«Έχει τίτλο «God's Country» και έτσι θα τιτλοφορείται και το πρώτο single, υποθέτω. Δεν ξέρω αν δεν πρέπει να το ανακοινώσω. Αλλά ναι είναι από ένα νέο δίσκο που θα κυκλοφορήσει. Δεν ξέρω πότε βγαίνει το άλμπουμ, αλλά το single, νομίζω, ίσως κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί. Δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο» ανέφερε ο Άρθουρ Τζάφα.



Ο Τζάφα προηγουμένως συμπεριέλαβε το τραγούδι «Ultralight Beam» του 2016 στην ταινία του «Love Is The Message, The Message Is Death». Ο βραβευμένος καλλιτέχνης είναι επίσης δημιουργός των μουσικών βίντεο των Solange και JAY-Z.



Ο Κάνιε Γούεστ δεν έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση όσον αφορά τη νέα του μουσική και την πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ