Ο Kanye West και ο Travis Scott κυκλοφόρησαν το «Wash Us in the Blood»

Ο Kanye West επέστρεψε με νέα μουσική. Το «Wash Us in the Blood» είναι το πρώτο νέο του τραγούδι από τότε που κυκλοφόρησε η γκόσπελ ηχογράφηση «Jesus is King» και το συνοδευτικό άλμπουμ της Κυριακάτικης Λειτουργίας «Jesus is Born».

Είναι το πρώτο κομμάτι από το επερχόμενο δέκατο σόλο άλμπουμ της Κάνιε Γουέστ, «God’s Country».

Στο νέο τραγούδι συμμετέχει ο Travis Scott και το μιξάζ έγινε από τον Dr. Dre.

Το βίντεο του «Wash Us in the Blood» σκηνοθέτησε ο καλλιτέχνης, διευθυντής φωτογραφίας και σκηνοθέτης Arthur Jafa.



Σε συνέντευξη στο GQ πέρυσι, ο συγγραφέας Will Welch περιέγραψε τα κομμάτια του άλμπουμ «God’s Country» «λατρευτικούς ύμνους».

Στο βίντεο του «Wash Us in the Blood» προβάλλονται στην αρχή εικόνες από διαδήλωση και στη συνέχεια στιγμιότυπα από την περιοδεία του Αμερικανού ράπερ Saint Pablo Tour και από τις Κυριακάτικες Λειτουργίες, τις γκόσπελ συναυλίες του Kanye West.

Απαντώντας σε ερώτηση για το περιεχόμενο του άλμπουμ, ο West είπε: «Σκέφτηκα να μην κάνω ραπ μουσική ξανά, επειδή έκανα ραπ για τον διάβολο τόσο καιρό και δεν ήξερα καν να κάνω ραπ για τον Θεό. Τότε ένας από τους πάστορες μου, μού είπε: «Ο γιος μου μόλις είπε ότι θα ήθελε ένα άλμπουμ ραπ για τον Ιησού από τον Kanye West».

«Δεν είπε:”Kanye West, πρέπει να το κάνεις αυτό” ή “χρειάζεται να το κάνεις αυτό”. Μου μετέφερε απλά κάτι που είπε ένα παιδί. Και αυτό το πράγμα έκανε τη διαφορά» τόνισε ο Αμερικανός ράπερ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Kanye West ανακοίνωσε συνεργασία με τη Gap, τη Yeezy Gap. Σύμφωνα με τους όρους της δεκαετούς συμφωνίας, ο West θα εκπληρώσει τη μακροχρόνια φιλοδοξία του να δημιουργήσει μια προσιτή γραμμή ρούχων, σχεδιάζοντας «μοντέρνα, ποιοτικά βασικά στοιχεία για άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε προσιτές τιμές».

Πρόσφατα, επίσης ο Kanye West παρουσίασε τρέιλερ από σειρά κινουμένων σχεδίων CGI με βάση τη συνεργασία του, το 2018 με τον Kid Cudi, «Kids See Ghosts», την οποία θα σκηνοθετήσει ο Takashi Murakami.

