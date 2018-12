Ο Κέντρικ Λαμάρ στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Γκράμι

O Κέντρικ Λαμάρ, ο ράπερ από την Καλιφόρνια, συγκέντρωσε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, 8 υποψηφιότητες για τα βραβεία Γκράμι, την επιβράβευση της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας, και προηγείται ενός άλλου εκπροσώπου της ραπ μουσικής, του Καναδού Ντρέικ, με 7 υποψηφιότητες.



Ο Κέντρικ Λαμάρ έχει ήδη κερδίσει 12 βραβεία Γκράμι, 5 εκ των οποίων για το άλμπουμ του «DAMN».

Αυτήν τη φορά, ο καλλιτέχνης, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Κέντρικ Ντακγουόρθ, διακρίθηκε για τον δίσκο του που εμπνεύστηκε από την ταινία «Black Panther». Ο 31χρονος δημιουργός ανέλαβε την παραγωγή του άλμπουμ, συνέβαλε στο γράψιμο των στίχων και ερμηνεύει και τραγούδια του.

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων συνιστά ανατροπή για την Μπιγιονσέ και τον Τζέι Ζι, το άλμπουμ των οποίων «Everything is Love» έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τους κριτικούς, ωστόσο δεν εξασφάλισαν καμία υποψηφιότητα.



Άλλες μεγάλες απουσίες, εκείνων των τραγουδιστριών Τέιλορ Σουίφτ, με 10 βραβεία Γκράμι στην καριέρα της, και Αριάνα Γκράντε, που δεν προτάθηκαν σε καμία από τις βασικές κατηγορίες.

Προς το παρόν, ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων μαρτυρά την εξέλιξη που είχε ζητήσει ένα μέρος της μουσικής βιομηχανίας, με πολλές περισσότερες γυναικείες υποψηφιότητες.



Οι πέντε από τους οκτώ υποψηφίους στην κατηγορία του άλμπουμ της χρονιάς είναι γυναίκες, μια αναλογία που αυξάνεται σε έξι εκ των οκτώ στην κατηγορία του καλύτερου νέου καλλιτέχνη, ένα βραβείο που θεωρείται από τα τέσσερα σημαντικότερα βραβεία των Γκράμι.



Ο Ντρέικ είναι υποψήφιος στην κορυφαία κατηγορία, εκείνη του άλμπουμ της χρονιάς, με τους ράπερ Cardi B και Ποστ Μαλόνε, την τραγουδίστρια της R&B Τζανέλ Μονά, την Μπράντι Καρλίλ, τον αστέρα της κάντρι μουσικής Κάσεϊ Μουσγκράβς, την H.E.R. και το σάουντρακ της ταινίας «Black Panther».



Η Lady Gaga κέρδισε πέντε υποψηφιότητες για την πολυσυζητημένη ερμηνεία της στην ταινία «A Star Is Born» και το άλμπουμ της, Joanne.



Από πέντε υποψηφιότητες συγκέντρωσαν οι Cardi B, Childish Gambino και το αστέρι της μουσικής κάντρι Μάρεν Μορίς.



Η τελετή απονομής των βραβείων Γκράμι θα πραγματοποιηθεί την 10η Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες.



Υποψηφιότητα μετά θάνατον για τον Ρώσο Ντμίτρι Χβοροστόφσκι



Ο διάσημος Ρώσος τραγουδιστής της όπερας Ντμίτρι Χβοροστόφσκι , ο οποίος πέθανε τον Νοέμβριο του 2017 , όπως και ο διευθυντής ορχήστρας Κονσταντίν Ορμπελιάν συμπεριελήφθησαν στους υποψηφίους για τα βραβεία Grammy στην κατηγορία «Η καλύτερη εγγραφή έργου όπερας» για την ερμηνεία του στην όπερα του Βέρντι «Ριγολέττο». Η διάκριση αυτή απονέμεται στον διευθυντής ορχήστρας, στον βασικό ερμηνευτή και στον παραγωγό του άλμπουμ.



Ο Χβοροστόφσκι στα τέλη του 2016 εξαιτίας των περιπλοκών που του είχε προκαλέσει η ασθένεια του σταμάτησε τις εμφανίσεις του στην όπερα, αλλά δεν σταμάτησε να δίνει συναυλίες. Ο Χβοροστόφσκι πέθανε στο Λονδίνο στις 22 Νοεμβρίου του 2017 σε ηλικία 55 ετών.



Αναλυτικά, η λίστα με τις υποψηφιότητες:



Καλύτερο Τραγούδι



Kendrick Lamar & SZA -All the Stars

Ella Mai- Βοο’d Up

Drake- God’s Plan

Shawn Mendes- In My Blood

Brandi Carlile- The Joke

Zedd, Maren Morris & Grey- The Middle

Lady Gaga & Bradley Cooper- Shallow

Childish Gambino- This Is America



Καλύτερο άλμπουμ



Cardi B -Invasion of Privacy

Brandi Carlile- By the Way, I Forgive You

Drake -Scorpion

H.E.R. - H.E.R.

Post Malone- Beerbongs & Bentleys

Janelle Monáe- Dirty Computer

Kacey Musgraves - Golden Hour

Kendrick Lamar + various artists- Black Panther: The Album, Music From And Inspired By



Καλύτερο single



Cardi B, Bad Bunny & J Balvin -I Like It

Brandi Carlile -The Joke

Childish Gambino- This is America

Drake- God’s Plan

Lady Gaga & Bradley Cooper- Shallow

Kendrick Lamar & SZA -All the Stars

Post Malone Featuring 21 Savage -Rockstar

Zedd, Maren Morris & Grey - The Middle



Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης



Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith



Καλύτερο R&B άλμπουμ



Sex & Cigarettes – Toni Braxton

Good Thing – Leon Bridges

Honestly – Lalah Hathaway

H.E.R. – H.E.R.

Gumbo Unplugged – PJ Morton



Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία



Be Careful – Cardi B

Nice for What– Drake

King’s Dead – Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, James Blake

Bubblin – Anderson .Paak



Sicko Mode– Travis Scott



Καλύτερη Ραπ Εμφάνιση



Like I Do» – Christina Aguilera feat. Goldlink

Pretty Little Fears – 6lack feat. J. Cole

This Is America – Childish Gambino

All the Stars- Kendrick Lamar & SZA

Rockstar- Post Malone feat 21 Savage



Καλύτερο Ραπ Τραγούδι



Drake - God’s Plan

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake - King’s Dead

Eminem - Lucky You

Travis Scott, Drake, Big Hawk, & Swae Lee - Sicko Mode

Jay Rock ft. Kendrick Lamar - Win



Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία



Beck - Colors

Camila Cabello - Havana (Live)

Ariana Grande - God Is a Woman

Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)

Post Malone - Better Now



Καλύτερο Ποπ Ντουέτο



Christina Aguilera ft. Demi Lovato - Fall In Line

Backstreet Boys - Don’t Go Breaking My Heart

Lady Gaga and Bradley Cooper - Shallow

Maroon 5 ft. Cardi B - Girls Like You

Justin Timberlake ft. Chris Stapleton - Say Something

Zedd, Maren Morris, and Grey - The Middle



Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ



Camila Cabello - Camila

Kelly Clarkson - Meaning of Life

Ariana Grande - Sweetener

Shawn Mendes - Shawn Mendes

Pink - Beautiful Trauma

Taylor Swift - Reputation



Καλύτερο Παραδοσιακό Ποπ Άλμπουμ



Tony Bennett & Diana Krall - Love Is Here to Stay

Willie Nelson - My Way

Gregory Porter - Nat “King” Cole & Me

Seal - Standards (Deluxe)

Barbra Streisand - The Music... The Mem’ries... The Magic!



Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία



Arctic Monkeys - Four Out of Five

Chris Cornell - When Bad Does Good

THE FEVER 333 - Made An America

Greta Van Fleet - Highway Tune

Halestorm - Uncomfortable



Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία



Between the Buried and Me - Condemned to the Gallows

Deafheaven - Honeycomb

High on Fire - Electric Messiah

Trivium - Betrayer

Underoath - On My Teeth



Καλύτερο Ροκ Τραγούδι



Greta Van Fleet - Black Smoke Rising

Twenty One Pilots - Jumpsuit

Bring Me the Horizon - MANTRA

St. Vincent - Masseduction

Ghost - Rats



Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ



Alice in Chains - Rainier Fog

Fall Out Boy - M A N I A

Ghost - Prequelle

Greta Van Fleet - From the Fires

Weezer - Pacific Daydream



Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ



Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel & Casino

Beck - Colors

Björk - Utopia

David Byrne - American Utopia

St. Vincent - Masseduction



Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία



Leon Bridges - Bet Ain’t Worth the Hand

Betty LaVette - Don’t Fall Apart on Me Tonight

MAJOR. - Honest

PJ Morton - How Deep Is Your Love [ft. Yebba]

Charlie Wilson - Made for Love [ft. Lalah Hathaway]



Καλύτερο R&B Τραγούδι



Ella Mai - Boo’d Up

Miguel - Come Through and Chill [ft. J. Cole and Salaam Remi]

Childish Gambino - Feels Like Summer

H.E.R. - Focus

Toni Braxton - Long As I Live



Καλύτερο Άλμπουμ Αστικής Μουσικής



The Carters - Everything Is Love

Chloe x Halle - The Kids Are Alright

Chris Dave and the Drumhedz - Chris Dave and the Drumhedz

Miguel - War & Leisure

Meshell Ndegeocello - Ventriloquism



Καλύτερο Dance Τραγούδι



Above & Beyond - Northern Soul [ft. Richard Bedford]

Disclosure - Ultimatum [ft. Fatoumata Diawara]

Fisher - Losing It

Silk City & Dua Lipa - Electricity [ft. Diplo and Mark Ronson]

Virtual Self - Ghost Voices



Καλύτερο Dance/Ηλεκτρονικό Άλμπουμ



Jon Hopkins - Singularity

Justice - Woman

Sofi Tukker - Treehouse

SOPHIE - Oil of Every Pearl’s Un-Insides

TOKiMONSTA - Lune Rouge



Καλύτερο Comedy Άλμπουμ



Patton Oswalt - Annihilation

Dave Chappelle - Equanimity & the Bird Revelation

Jim Gaffigan - Noble Ape

Fred Armisen - Standup for Drummers

Chris Rock - Tamborine



Καλύτερο Τραγούδι/Ρεμίξ



Labrinth, Sia & Diplo present LSD - Audio (CID Remix Official Dance Remix)

Charlie Puth - How Long (EDX’s Dubai Skyline Remix)

Gabriel & Dresden feat. Sub Teal - Only Road (Cosmic Gate Remix)

Kygo, Justin Jesso - Stargazing [ft. Justin Jesso] (Kaskade Remix)

HAIM - Walking Away (Mura Masa remix)





Καλύτερο τραγούδι γραμμένο για Οπτικά Μέσα



Call Me by Your Name

Deadpool 2

The Greatest Showman

Lady Bird

Stranger Things



Καλύτερο σάουντρακ γραμμένο για Οπτικά Μέσα



Ludwig Göransson - Black Panther

Benjamin Wallfisch & Hans Zimmer - Blade Runner 2049

Michael Giacchino - Coco

Alexandre Desplat - The Shape of Water

John Williams - Star Wars: The Last Jedi



Καλύτερο Μουσικό Βίντεο



The Carters - Apes

Childish Gambino - This Is America

Joyner Lucas - I’m Not Racist

Janelle Monáe - PYNK

Tierra Whack - MUMBO JUMBO



Καλύτερη μουσική ταινία



Eric Clapton: Life in 12 Bars

Whitney

Quincy

Itzhak

Elvis Presley: The King