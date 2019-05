Ο Κιμ Τζόουνς του οίκου Dior σχεδίασε αποκλειστικές εμφανίσεις για την παγκόσμια περιοδεία των BTS

Σήμερα, οι BTS ξεκινούν την τρίτη παγκόσμια περιοδεία τους «Love Yourself: Speak Yourself» από το Λος Άντζελες.



Πριν από την έναρξη της περιοδείας, ο Kim Jones, (Κιμ Τζόουνς) καλλιτεχνικός διευθυντής της ανδρικής γραμμής ενδυμάτων του οίκου Dior ανακοίνωσε ότι θα ντύσει τα μέλη του συγκροτήματος με εμφανίσεις που έχει σχεδιάσει ειδικά για τους επτά σταρ της K-pop.

Μετά από συνάντηση νωρίτερα eφέτος -και οι δύο πλευρές τρέφουν αμοιβαίο σεβασμό η μία για το δημιουργικό έργο της άλλης- ο Τζόουνς δημιούργησε μία αποκλειστικά σχεδιασμένη για το καθένα από τα επτά μέλη της μπάντας εμφάνιση, επανασχεδιάζοντας εκ νέου σχέδια από τη συλλογή του Προ-Φθινοπώρου 2019, που παρουσίασε για πρώτη φορά στο Τόκιο.

«Μου αρέσουν οι BTS επειδή είναι πραγματικά σπουδαίοι τύποι και επίσης απίστευτα μέσα στη μόδα» λέει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της γραμμής Dior Men's. «Όποιον γνωρίζω είναι τρελός γι' αυτούς!».

Προς το παρόν, ο σχεδιαστής έχει κοινοποιήσει σκίτσα των εμφανίσεων. Φωτογραφίες των ενδυμάτων υψηλής ραπτικής του γαλλικού οίκου μόδας φορεμένα από τα μέλη του συγκροτήματος αναμένεται να δημοσιευθούν κατά την έναρξη της περιοδείας.

Οι BTS με τη συνεργασία τους με τη Halsey, το τραγούδι «Boy With Luv» συγκέντρωσαν πάνω από 209 εκατομμύρια views στο YouTube σε μόλις μία εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, το άλμπουμ Map Of The Soul: Persona έχει κάνει τους αστέρες της K-pop την πρώτη μπάντα μετά τους Beatles με τρίτο άλμπουμ στο νούμερο ένα του Billboard 200 σε 12 μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ