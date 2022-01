Ο Κρις Μάρτιν είναι αρχηγός των Coldplay χάρη στην ταινία Back to the Future»

Ο αρχηγός των Coldplay, Κρις Μάρτιν, αναπολεί την ταινία «Back to the Future».Το συγκρότημα υποδέχθηκε τον πρωταγωνιστή της ταινίας επιστημονικής φαντασίας, Μάικλ Τζ. Φοξ στη σκηνή στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ το 2016 για να ερμηνεύσει τραγούδια από το σάουντρακ του φιλμ. Ο Μάρτιν χαρακτήρισε τη συνάντηση αναμφισβήτητα κορυφαίο σημείο της καριέρας του σε νέο απόσπασμα συνέντευξής του στο «The Kelly Clarkson Show».



«Το νούμερο 1 για μένα πιθανότατα, είναι ο Μάικλ Τζ. Φοξ που ήρθε και έπαιξε μαζί μας δύο από τα τραγούδια από την ταινία «Back to the Future»… Ήταν πραγματικά υπέροχο» είπε ο Κρις Μάρτιν σύμφωνα με το Billboard. «Ήρθε να παίξει το “Johnny B. Goode” και άλλα, ήταν υπέροχο» ανέφερε.

Ο Μάρτιν αποκάλυψε επίσης πώς η διασκευή του τραγουδιού του Τσακ Μπέρι που ακούγεται στην ταινία του 1985, τον ενέπνευσε για να ακολουθήσει μουσική καριέρα.

«Αυτό με έκανε να θέλω να είμαι σε ένα συγκρότημα. Αυτή η σκηνή, ναι» εξήγησε.

«Μεγάλωσα στην ύπαιθρο της Αγγλίας, πριν από το διαδίκτυο» συνέχισε. «Οπότε, οποιαδήποτε μουσική στην τηλεόραση… Το πρώτο πράγμα που ηχογράφησα ήταν ό,τι υπήρχε σε μια εκπομπή που λεγόταν "The A-Team". Και είχα ένα κασετόφωνο και το τοποθετούσα κοντά στην τηλεόραση για να ηχογραφήσω τη μουσική της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ