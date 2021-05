Ο Μπρους Σπρίνγκστιν θα τιμηθεί με το Βραβείο Γούντι Γκάθρι 2021

«Είναι τιμή μου που λαμβάνω το Βραβείο Γούντι Γκάθρι του 2021.Ο Γούντι έγραψε μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια για τον αγώνα της Αμερικής να εκπληρώσει τα ιδανικά της με πειστικό τρόπο. Είναι μια από τις σημαντικότερες επιρροές και εμπνεύσεις μου» δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν έπειτα από την ανακοίνωση του Κέντρου Γούντι Γκάθρι πως θα απονείμει το βραβείο στον Αμερικανό τραγουδιστή-τραγουδοποιό και μουσικό σε διαδικτυακή εκδήλωση, στις 13 Μαΐου.

Το Βραβείο Γούντι Γκάθρι απονέμεται σε καλλιτέχνη οποιουδήποτε μέσου που συνεχίζει στα βήματα του Γκάθρι, Αμερικανού τραγουδιστή της folk γνωστού για το «This Land is Your Land». Ο Γκάθρι πέθανε σε ηλικία 65 ετών το 1967.

Το Κέντρο Γούντι Γκάθρι αναφέρει ότι ο Σπρίνγκστιν συνέχισε την παράδοση του Γκούθρι καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

«Ως παρατηρητής της ανθρώπινης κατάστασης και ρεπόρτερ των δεινών των ανθρώπων, ο Μπρους Σπρίνγκστιν είναι αληθινό παιδί του Γούντι Γκάθρι» δήλωσε η διευθύντρια του κέντρου, Ντιάνα ΜακΛάουντ. «Συνεχίζει το έργο του γράφοντας για τους αγώνες μας σε αυτή τη χώρα ελπίδας και ονείρων και μας χάρισε μια από τις αγαπημένες μας ερμηνείες του "This Land is Your Land" με τον Πιτ Σίγκερ στην πρώτη τελετή ορκωμοσίας του Ομπάμα» τόνισε.

«Το Κέντρο Γούντι Γκούθρι είναι υπερήφανο που απονέμει στον Μπρους Σπρίνγκστιν αυτή τη διάκριση επειδή σε όλη τη του ζωή μιλά για όσους στερούνται δικαιώματα και εμπνέει γενιές για να βρουν τη δύναμη των δικών τους φωνών» πρόσθεσε.

Ο Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε 20 άλμπουμ και το πιο πρόσφατο είναι το Letter to You. Έχει λάβει πολλές άλλες διακρίσεις, όπως βραβεία Grammy, Tony και Oscar, το βραβείο του Κέντρου Κένεντι και το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας.

