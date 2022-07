Ο Πασχάλης live στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης

Ο αγαπημένος και διαχρονικότερος τραγουδιστής της Ελληνικής Ποπ Μουσικής, σε ένα πάρτι που δεν σταματάει ποτέ!!! The Party Goes On.

Με αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες '60ς, '70ς, '80ς, '90ς, μέχρι και σήμερα.



Μαζί του Guest Star: Σοφία Αρβανίτη.



Κιθάρα-Τραγούδι: Stelios Mac

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου θα απολαύσουμε μια μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δ. Κιντής».



Παρασκευή 22 Ιουλίου – Ώρα Έναρξης 21:00

Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δ. Κιντής»

Προπώληση Viva.gr : https://bit.ly/PasxalisLive_Ilioupoli