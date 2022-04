Ο Πολ Όκενφολντ γράφει την αυτοβιογραφία του

Ο Πολ Όκενφολντ ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Ready Steady Go: My Unstoppable Journey In Dance» το φετινό καλοκαίρι.

Τα απομνημονεύματα του Άγγλου σούπερ σταρ DJ και δισκογραφικού παραγωγού αφορούν τη διαδρομή του από τη «βάπτισμά του στη μουσική» του στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1980 και τις βραδιές σε κλαμπ στο Λονδίνο μέχρι την ίδρυση μιας από τις μακροβιότερες δισκογραφικές εταιρείες χορευτικής μουσικής, της Perfecto Records και «το θρυλικό ταξίδι» στην Ίμπιζα που τον μύησε στην trance και άλλαξε τη χορευτική μουσική για πάντα.

Ο Πολ Όκενφολντ θα εμβαθύνει επίσης στις λεπτομέρειες της ζωής του με τη δυσλεξία και πώς αυτή έχει διαμορφώσει τις δημιουργικές του επιλογές ως DJ και παραγωγού. Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Αυγούστου μέσω του ομίλου Welbeck Publishing Group.