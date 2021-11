Όταν ο Πολ Σάιμον έβαλε τελεία στη δισκογραφική δραστηριότητά του

Αν και δεν έχει γράψει έως σήμερα μια κανονική αυτοβιογραφία, ο Πολ Σάιμον συνεργάστηκε με τον Μάλκολμ Γκλάντγουελ και τον αρθρογράφο στους Τάιμς της Νέας Υόρκης Μπρους Χέντλαμ για την «audio biography», με τίτλο «Miracle and Wonder: Conversations with Paul Simon», η οποία είναι πλέον διαθέσιμη. Σε απόσπασμα το οποίο δημοσιεύει το περιοδικό Rolling Stone, o Σάιμον μιλά για την απόφασή του να βάλει τελεία στη δισκογραφική του δραστηριότητα.

«Αφότου τέλειωσα το άλμπουμ (σ.σ. του 2016) Stranger than Stranger, ήταν στην κυριολεξία σαν ένα κλικ που έλεγε “τέλειωσα, νομίζω ότι τέλειωσα”. Είπα “δεν νομίζω ότι μπορώ αυτό να το κάνω καλύτερα απ' ό,τι το κάνω τώρα”. Νομίζω ότι μπορώ να το κάνω το ίδιο καλά, αλλά μου παίρνει τυπικά τρία χρόνια να κάνω αυτού του είδους τα άλμπουμ. Και μιας και δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω ένα άλμπουμ καλύτερα απ' ό,τι το κάνω τώρα, πιστεύω ότι μάλλον θα ξοδέψω τα τρία χρόνια μου σε ταξίδια» λέει ο Πολ Σάιμον. «Σκέφτομαι ότι το μόνο λογικό που περνάει απ' το μυαλό μου για να κάνω καλύτερη μια μελλοντική δουλειά είναι να κατεβάσω τον διακόπτη του πώς κάνω σήμερα τα πράγματα, μια διαδικασία που εξελίσσεται από τότε που ήμουν 12 χρονών. Θά 'πρεπε να σκεφτώ ότι θα ήταν κάτι στενοχωρητικό. Αδερφάκι μου... τερμάτισες. Έχει κάτι το τρομακτικό όλο αυτό. Αλλά δεν αισθάνθηκα καθόλου στενοχώρια. Αισθάνθηκα μια χαρά - ξέρεις, μια χαρά» εξομολογείται.

