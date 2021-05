Ο πρίγκιπας Χάρι και η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία για τα εμβόλια

Ο πρίγκιπας Χάρι ένωσε τις δυνάμεις του με αστέρες της ποπ, όπως την Τζένιφερ Λόπεζ, στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής συναυλίας στο Λος Άντζελες, χθες, προκειμένου να απευθύνουν όλοι μαζί έκκληση για μια ταχύτερη και ευρύτερη παγκόσμια εκστρατεία εμβολιασμών κατά του Covid-19, ενώ εξέφρασε και τη στήριξή του στην Ινδία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια καταστροφική «έκρηξη» της επιδημίας.

Βιντεομηνύματα του πάπα Φραγκίσκου και του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν προβλήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια του Vax Live, την ώρα που διάσημοι πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ, όπως ο Μπεν Άφλεκ και ο Σον Πεν έδωσαν αυτοπροσώπως το "παρών".

Η συναυλία θα προβληθεί στις 8 Μαΐου στο Youtube και σε διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα παγκοσμίως, όπως το ABC και το CBS στις ΗΠΑ, αφού προ-μαγνητοσκοπήθηκε μπροστά σε χιλιάδες θεατές, που είχαν πλήρως εμβολιαστεί, σε ένα τεράστιο στάδιο της Καλιφόρνιας.

«Απόψε, είμαστε αλληλέγγυοι με τις εκατομμύρια οικογένειες στην Ινδία, που δίνουν μάχη ενάντια σε ένα καταστροφικό δεύτερο κύμα», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι, τον οποίον υποδέχθηκε ο κόσμος με χειροκροτήματα.

«Ο ιός δεν σέβεται σύνορα και η πρόσβαση στο εμβόλιο δεν μπορεί να καθορίζεται από τη γεωγραφία», συμπλήρωσε ο ίδιος, ο οποίος έκανε την πρώτη εμφάνισή του σε μια επίσημη εκδήλωση στην Καλιφόρνια, αφότου μετακόμισε στις ΗΠΑ με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, η οποία, ωστόσο, ήταν απούσα από τη συναυλία.

