Ο Ψαραντώνης στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Με τη μουσική του θα μας ταξιδέψει ο Ψαραντώνης, χαρακτηριστική μορφή της Κρήτης και «Πρώτος λυράρης της Ελλάδας», στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, στις 21.00.



Με την επιβλητική του παρουσία στη σκηνή, ο θρύλος της μουσικής της Κρήτης, της Μεσογείου, του κόσμου όλου, με τις ανεπανάληπτες μουσικές και την απαράμιλλη ερμηνεία του ο Ψαραντώνης καθηλώνει και συνεπαίρνει το κοινό του.



Ανάμεσα στους πρώτους που τον ανακαλύπτουν, είναι ο Μάνος Χατζιδάκις ο οποίος θεσπίζοντας ένα ειδικό βραβείο για «μια ισχυρή και ιδιότυπη μουσική προσωπικότητα που παίζει λύρα και ονομάζεται Ψαραντώνης», τον βραβεύει ως τον «Πρώτο Λυράρη της Ελλάδας», στο Μουσικό Αύγουστο, που διοργανώνει το 1979.



Από το 1980 έως σήμερα συμμετέχει σε μεγάλα φεστιβάλ σε Ευρώπη, Αυστραλία και Αμερική. Ηταν ο πρώτος Έλληνας που έπαιξε στο περίφημο φεστιβάλ All Tomorrow’s Parties, στο Μάινχεντ (Αγγλία).,το 2007 Το 2009 προσκαλείται για δεύτερη φορά στο All Tomorrow’s Parties, στην Αυστραλία υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Nick Cave, που τον καλεί μετέπειτα συχνά για συνεργασίες σε συναυλίες, με αποκορύφωμα την συμμετοχή του Ψαραντώνη στο soundtrack της πολυβραβευμένης ταινίας, Loin Des Hommes (Μακριά Από τους Ανθρώπους) το 2014. Τον αποκάλεσαν «Jimmy Hendrix» της λύρας, μετά από μια συναυλία που είχε δώσει στις ΗΠΑ , ενώ η λύρα του εκτίθεται σήμερα στο Musical Instrument Museum στο Φοίνιξ της Αριζόνα (ΗΠΑ), όπου και προβάλλεται βίντεο με τον ίδιο να παίζει …



Οι ζωντανές εμφανίσεις του Πανάρχαιου Νέου είναι κάτι ανεπανάληπτο, ειδικά για εκείνους που τον βλέπουν πρώτη φορά. Σε κάθε συναυλία του «κεντάει» διαφορετικά και ξεσηκώνει τα πλήθη με τον ήχο της λύρας του και της φωνής του. Οι περίφημοι δε, αυτοσχεδιασμοί του, μπορούν να συγκριθούν μόνο με τις μεγάλες στιγμές της τζαζ.



Ώρα έναρξης: 21.00



Οι πόρτες ανοίγουν στις: 20.00



Τιμή εισιτηρίου:



20€ (διακεκριμένη ζώνη - αριθμημένες θέσεις), 13€ (γενική είσοδος), 10€ (ανέργων, άνω των 65, ΑΜΕΑ)



Σημεία Προπώλησης:



Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 - 14:00)



Ταμεία Κ.Θ.Β.Ε. (Πλατεία Αριστοτέλους, Βασιλικό Θέατρο)



Σάρωθρον (Κατούνη 17, Λαδάδικα)



Στα καταστήματα Seven Spots και WIND



Ηλεκτρονικά στο viva.gr και στους συνεργάτες του