Ο συνθέτης Αντώνης Καρατζίκης, υπογράφει τη μουσική στο μιούζικαλ «Σκρουτζ»

Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του Θεάτρου Ακροπόλ μέσα από το φαντασμαγορικό μιούζικαλ «Σκρουτζ The Musical» σε μουσική του Αντώνη Καρατζίκη.

Από τις 3 Δεκεμβρίου, η κλασική Χριστουγεννιάτικη ιστορία του Τσαρλς Ντίκενς έρχεται να μάς θυμίσει την αξία του πνεύματος των Χριστουγέννων, μέσα από ένα λαμπερό μιούζικαλ που υπογράφει μουσικά ο καταξιωμένος συνθέτης Αντώνης Καρατζίκης και είναι βέβαιο ότι θα ζεστάνει την καρδιά και την ψυχή μας.

Σχεδόν 180 χρόνια από την πρώτη της παρουσίαση η Χριστουγεννιάτικη ιστορία παραμένει επίκαιρη. Ο Ντίκενς πίστευε πως οι πλούσιοι πρέπει να βοηθούν τους φτωχούς αντί να συσσωρεύουν πλούτο που η ζωή τους δεν θα αρκέσει για να απολαύσουν. Μέσα από το παραμύθι του, ο Ντίκενς δίνει στον Σκρουτζ ένα μάθημα και μια ευκαιρία να αλλάξει και να δείξει γενναιοδωρία, μεγαλοψυχία και αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους του. Αλλά και αντίστροφα: το κοινό καλείται να συμπονέσει τον Σκρουτζ για τα λάθη και τις ατυχίες του, να τον συγχωρήσει και να τον δεχτεί πίσω στην αγκαλιά της πόλης του.

«Αναπλάσαμε αυτή την ιστορία, που συνδυάζει έντονα κωμικά στοιχεία και χαρακτήρες-καρικατούρες με πολύ συγκινητικές και βαθιά συναισθηματικές σκηνές, επιδιώκοντας να της δώσουμε μια νέα, σημερινή και ανθρώπινη ματιά. Τα Χριστούγεννα είναι μεν η γιορτή της χαράς και της διασκέδασης -αλλά όχι για όλους. Εκείνοι που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα, εκείνοι που ζουν μόνοι, εκείνοι που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή ασθένεια, αλλά και όλοι εκείνοι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των δώρων και γενικά των εξόδων που προϋποθέτουν οι γιορτές, βρίσκονται σε δυσάρεστη θέση. Αυτό συχνά περνά απαρατήρητο μέσα στο κλίμα της γενικής ευφορίας, μέχρι βέβαια να συμβεί κάτι ανάλογο σε εμάς τους ίδιους» αναφέρουν ο συνθέτης Αντώνης Καρατζίκης και η σεναριογράφος Μαρία Αθήνη, η οποία υπογράφει το λιμπρέτο του μιούζικαλ και συμπληρώνουν: «Η άλλη μας επιδίωξη έχει να κάνει με τη μουσική και τα τραγούδια. Στη σύγχρονη ελληνική μουσική υπάρχουν λίγα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, κυρίως από την ποπ σκηνή, αντίθετα με την ξένη μουσική, όπου τα συναντάμε σε όλα τα είδη. Δημιουργούμε λοιπόν με τον Σκρουτζ, 20 νέα πρωτότυπα τραγούδια, γραμμένα εξαρχής σε ελληνικό στίχο, αρκετά από τα οποία θα μπορούσαν να σταθούν και εκτός εορτών επειδή μιλούν για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις αναμνήσεις της παιδικής μας ηλικίας. Στο έργο υπάρχουν επίσης και σατιρικά τραγούδια που πιστεύουμε πως ο κόσμος θα αγαπήσει όπως κάθε τι που μας κάνει να χαμογελάσουμε. Αντλώντας έμπνευση από τη θερμή υποδοχή που είχε από το κοινό το προηγούμενο μιούζικαλ Liberaj (Λιμπεράι) που συνυπογράψαμε, βάλαμε στόχο να κάνουμε τον Σκρουτζ έναν νέο αγαπημένο λαϊκό ήρωα, στον οποίο ο καθένας από εμάς θα αναγνωρίσει στοιχεία από τον εαυτό του».

Νοσταλγική, συναισθηματικά φορτισμένη αλλά και βαθιά ενωτική, η μουσική της παράστασης ενσωματώνει τις παραδοσιακές μελωδίες σε μια θριαμβευτική κινηματογραφική απόδοση. Το ρολόι που χτυπάει, η καμπάνα και τα χορωδιακά μέρη φορτίζουν το κλίμα με αισιοδοξία και προσμονή. Έρχονται σε υφολογική αντίθεση με τις σκηνές όπου το μυστήριο και η λύπη στοιχειώνουν τον Σκρουτζ καθώς έρχεται αντιμέτωπος με τις σκοτεινές, κρυφές πτυχές της ζωής του.

Το θριαμβευτικό φινάλε θα οδηγήσει τον ίδιο αλλά και το κοινό σε ανάταση με την ελπίδα της αλλαγής και της στροφής μας προς το φως και τη χαρά.

Το « Σκρουτζ the Musical» θα ανέβει στο θέατρο Ακροπόλ από τις 3 Δεκέμβρίου και για 30 παραστάσεις.

Τη σκηνοθεσία, τη χορογραφία αλλά και ευρύτερα την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο Αναστάσιος Δεληγιάννης. Στον ομώνυμο ρόλο πρωταγωνιστεί ο Σπύρος Μπιμπίλας, ενώ μαζί του βρίσκονται του η Μπέσυ Μάλφα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, ο Άρης Μακρής και ένας υπέροχος θίασος που αποτελείται από 30 ηθοποιούς, μουσικούς και χορωδούς. Μουσική διεύθυνση Αντώνης Καρατζίκης.

Ποιος είναι ο Αντώνης Καρατζίκης

Ο Αντώνης Καρατζίκης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο με την Αίντα Πασινιάν και τον Δημήτρη Καραβέλη παίρνοντας το δίπλωμα από το Ορφείο ωδείο. Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά στο Ευγενίδειο Ωδείο λαμβάνοντας τα πτυχία Αρμονίας. Αντίστιξης, Φούγκας, Ενοργάνωσης Πνευστών με εξαίρετους καθηγητές, καθώς και το δίπλωμα σύνθεσης στην τάξη του Δ. Καραβέλη με πρώτο βραβείο στο ωδείο Φ. Νάκας .Έλαβε το δίπλωμα διεύθυνσης χορωδίας πλάι στον διεθνούς φήμης αρχιμουσικό Μιχάλη Οικονόμο. Παρακολούθησε μαθήματα jazz πιάνου με τον Μάρκο Αλεξίου. Σπούδασε παράλληλα μουσική τεχνολογία με εξειδίκευση στην μουσική παραγωγή. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διεύθυνσης ορχήστρας, ενορχήστρωσης και πιάνου σε Ελλάδα και εξωτερικό.



Στο καλλιτεχνικό του έργο περιλαμβάνονται συνθέσεις για συμφωνικές ορχήστρες έως μικρότερα μουσικά σύνολα τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε συναυλιακούς χώρους και θέατρα της Αθήνας. Πέραν του Σκρουτζ the musical που έλαβε εξαιρετικές κριτικές, έχει συνθέσει το Liberaj the musical (2019), αλλά και την όπερα "Ελένη"(2017). Έχει συνεργαστεί με την συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ, την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, την συμφωνική ορχήστρα του δήμου Αθηναίων, την Ορχήστρα Αl Nour Wal Amal του Καιρου. Το τραγούδι του "Baila" ήταν υποψήφιο για τον ελληνικό τελικό της Eurovision το 2018. Ως πιανίστας έχει συνεργαστεί με τους Μάριο Φραγκούλη (Ηρώδειο, Τουρκία, Ταϊλάνδη),Αναστασία Ζαννή (Ελλάδα, Βερολίνο, Αίγυπτο), Νάντια Γουάινμπεργκ (Ελλάδα-Ελβετία), Μαρίνα Σάτι (Ελλάδα).



Είχε αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια, και ενορχήστρωση για τις παιδικές μουσικοθεατρικές παραστάσεις με μουσικοπαιδαγωγικό περιεχόμενο «Η περιπέτεια της κας Παρτιτούρας» και «Οι 7 νότες του Μότσαρτ» τις οποίες παρακολούθησαν 50 δημοτικά σχολεία. Έγραψε μουσική για το παιδικό βιβλίο κυκλοφοριακής αγωγής του Υπουργείου Συγκοινωνιών το οποίο έχει διανεμηθεί σε όλα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας. Το 2017 συνέθεσε μουσική για το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ "Μνήμες χαράς".

Σύνθεσε μουσική για τις θεατρικές παραστάσεις «Όνειρο καλοκαιρινής νύκτας» και η «Βασίλισσα του χιονιού» (θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου 2006-2007),η «Τύχη της Μαρούλας» (Θέατρο κάτω από την γέφυρα 2007),μουσική σύνθεση για την ταινία μικρού μήκους της Κατερίνας Βαϊμάκη «The Spot», ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας για την μουσική παράσταση Ταξίδι στο Hollywood η οποία παρουσιάστηκε στην τελετή απονομή των Oscar του συνδρομητικού καναλιού Nova (2010), ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας στο musical Escape με την Σία Κοσκινά (θέατρο Βρετάνια 2007,θέατρο Broadway 2008), ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας της μουσικοθεατρικής παράστασης The magic of the musical (Ζυγος, Βεακειο κ.α 2006).

Επίσης έχει αναλάβει ενορχηστρώσεις και έχει διευθύνει μουσικά σύνολα σε τηλεοπτικές εκπομπές με αφιερώματα στο musical και στην κιν/φική μουσική «στην Υγειά μας» ΝΕΤ, Έχει Γούστο ΝΕΤ(2008), Καλώς τους ALPHA(2008). Διδάσκει πιάνο και ανώτερα θεωρητικά σε ωδεία της Αθήνας καθώς και στην επαγγελματική σχολή Musicαl PMTP by Sia Koskina.



Είναι μαέστρος της Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου, της ορχήστρας του δημοτικού Ωδείου και της παιδικής χορωδίας του δήμου Αγ.Παρασκευής



Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ του συνδέσμου Ελλήνων μουσουργών(ΣΕΜ), είναι ιδρυτικό μέλος του πανελληνίου συλλόγου αρχιμουσικών φιλαρμονικών ορχηστρών (ΠΣΑΦΟ) και έχει τιμηθεί από τον όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και νήσων και τις δημοτικές αρχές των δήμων Πειραιά, Χολαργού και Xαλανδρίου για το καλλιτεχνικό του έργο.



Αυτό το διάστημα παράλληλα με το έργο «Σκρουτζ the Musical» ετοιμάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη που θα τραγουδήσει ο Γιάννης Μπέζος και θα συμμετέχουν συμφωνική ορχήστρα και 2 χορωδίες.