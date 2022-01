O Slash κυκλοφόρησε νέο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ «4»

Ο Slash κυκλοφόρησε το πρώτο του νέο τραγούδι για το 2022, το single με τίτλο «Call Off The Dogs».

Το τραγούδι είναι η πιο πρόσφατη συνεργασία του κιθαρίστα των Guns N' Roses με τους Myles Kennedy & The Conspirators, οι οποίοι συμμετείχαν στα τρία τελευταία άλμπουμ του Slash. Είναι το τρίτο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους «4», μετά τα «The River is Rising» και «Fill My World», που κυκλοφόρησαν το 2021.

Σε ανακοίνωση Τύπου, ο Slash σημείωσε ότι το τραγούδι «γράφτηκε σχεδόν εν κινήσει» και είπε ακόμη ότι είναι σύμβολο του άλμπουμ «4», στο πνεύμα και στην ενέργειά του. Διευκρίνισε ότι οι στίχοι αναφέρονται στο στάδιο «κατά το οποίο κυματίζεις τη λευκή σημαία και ενδίδεις σε κάποιον αφού σε καταδιώκει αδιάκοπα».

Τον Φεβρουάριο οι Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators θα ξεκινήσουν την πρώτη τους περιοδεία από το καλοκαίρι του 2019, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου.