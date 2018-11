Ο σπουδαίος Ίγκι Ποπ έρχεται στην Αθήνα

Ο Ίγκι Ποπ έρχεται εκ νέου στην Αθήνα. Ο Αμερικανός «Νονός της πανκ» θα δώσει συναυλία το καλοκαίρι, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Release Athens 2019, όπως ανακοινώθηκε. Τελευταία φορά που είχε τραγουδήσει στη χώρα μας ήταν το καλοκαίρι του 2012 όταν είχε συγκλονίσει το κοινό στο Terra Vibe της Μαλακάσας φωνάζοντας «I am Greek too!», προκειμένου να στηρίξει τον χειμαζόμενο από την οικονομική κρίση ελληνικό λαό.Η συναυλία του 71χρονου σταρ θα δοθεί το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο. Κατά τους διοργανωτές, ο Ίγκι Ποπ θα αποδείξει ότι παραμένει μία αστείρευτη πηγή ενέργειας πάνω στη σκηνή, με ένα live show που συμπεριλαμβάνει όλες τις μεγάλες στιγμές της τεράστιας καριέρας του. Στη συναυλία της 8ης Ιουνίου ο Ποπ θα παίξει ζωντανά όλα τα κλασικά τραγούδια του, όπως τα «Lust For Life», «ThePassenger», «Candy», «Nightclubbing», «China Girl», «I’m Bored», «Real WildChild», «Home», «Wild America», «Funtime», «Some Weird Sin», «Gardenia» μαζί με τα μυθικά standards της εποχής των Stooges: «I Wanna Be Your Dog», «GimmeDanger», «Search and Destroy», «T.V. Eye», «No Fun», «Down on the Street», «RealCool Time», «Sick Of You», «Loose» και πολλά ακόμα.Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία του Αμερικανού «νονού της πανκ» ξεκινά άμεσα, στο πλαίσιο της Black Friday.