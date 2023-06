Ο Tupac θα τιμηθεί μετά θάνατον με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

Το είδωλο της ραπ Tupac Shakur θα τιμηθεί μετά θάνατον με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Η αδερφή του αείμνηστου καλλιτέχνη Sekyiwa «Set» Shakur, θα είναι παρούσα στην τελετή και θα παραλάβει την τιμητική διάκριση στις 7 Ιουνίου στη λεωφόρο του Χόλιγουντ.

«Ο Tupac Shakur ήταν ράπερ, ηθοποιός, ακτιβιστής, ποιητής και επαναστάτης» δήλωσε η παραγωγός του οργανισμού Λεωφόρος της Δόξας του Χόλιγουντ, Άνα Μαρτίνεζ.

«Ο εμβληματικός καλλιτέχνης συνέχισε να είναι μέρος του πολιτιστικού κλίματος για δεκαετίες μετά τον θάνατό του και θα συνεχίσει να είναι μια σημαντική πολιτιστική προσωπικότητα για πολλά χρόνια ακόμα» ανέφερε.

Tupac will be receiving a star on the Hollywood Walk of Fame on June 7. pic.twitter.com/HSx8Q0L0YS