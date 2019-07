Ο Τζακ Γουάιτ υπονόησε πιθανή συνεργασία με τον Μπομπ Ντίλαν

Ο Τζακ Γουάιτ άφησε υπόνοιες για πιθανή συνεργασία με τον «απίστευτο μέντορά» του Μπομπ Ντίλαν.

Ο αρχηγός των Raconteurs σε συνέντευξή του στο Rolling Stone, μίλησε για τα σχέδια του θρυλικού καλλιτέχνη να ανοίξει τον δικό του χώρο και αποστακτήριο στην πόλη που ζει ο Γουάιτ, το Νάσβιλ.



Ερωτηθείς αν ο Ντίλαν του έχει δώσει ποτέ οποιαδήποτε συμβουλή για τη μουσική, ο Γουάιτ απάντησε: «Συνέχεια. Είναι ένας απίστευτος μέντορας για μένα, και ένας καλός φίλος.



Είμαι τυχερός που μπορώ μόνο και να συζητώ μαζί του. Οτιδήποτε άλλο είναι το κερασάκι στην τούρτα».

Στη συνέχεια ο Τζακ Γουάιτ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με τον Μπομπ Ντίλαν ή αν έχουν γράψει κάποιο κομμάτι μαζί. «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Μακάρι να μπορούσα να σας το πω, αλλά δεν μπορώ» είπε ο μουσικός.



Περιγράφοντας τον φίλο του, ο Γουάιτ είπε για τον Ντίλαν: «Είναι πολύ περίπλοκος. Πολλοί άνθρωποι που γίνονται διάσημοι, ακόμη και εκείνοι που έχουν μικρή γεύση φήμης, περνούν από εμπειρίες που πιθανότατα κανένα ανθρώπινο ον δεν θα περάσει.



Έχω πάει σε έναν χώρο και ένιωσα ότι τρομάζω τους ανθρώπους. Δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Νομίζω ότι άνθρωποι όπως ο Ντίλαν καταλήγουν να προσπαθούν να αποφύγουν αυτά τα πράγματα».



Στην ίδια συνέντευξη, ο Αμερικανός τραγουδιστής, πρώην μέλος των «White Stripes» ρωτήθηκε ποια νέα μουσική του εμπνέει ελπίδα.



Απαντώντας εξήρε τα τελευταία άλμπουμ των The Hives και The Black Keys.



«Είναι επίσης τέλειο που οι άνθρωποι εκτιμούν ακόμα μπάντες που γράφουν τραγούδια, όπως οι Vampire Weekend και Twenty One Pilots. Είναι απλώς πολύ σπουδαία σύνθεση τραγουδιών» τόνισε.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ