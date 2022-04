Ο Τζακ Γουάιτ των White Stripes παντρεύτηκε την αγαπημένη του εν μέσω συναυλίας

Ο Τζακ Γουάιτ εξέπληξε τους θαυμαστές του, όταν έκανε πρόταση γάμου στη μουσικό Ολίβια Τζιν στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ντιτρόιτ την περασμένη εβδομάδα.



Ο γεννημένος στο Ντιτρόιτ τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός κάλεσε τη Τζιν στη σκηνή να τραγουδήσει μαζί του και την παρουσίασε ως σύντοφό του.



Ο Γουάιτ, 46 ετών, της ζήτησε να τον παντρευτεί, όταν ερμήνευε διασκευή του τραγουδιού «Hotel Yorba» ακριβώς πριν από τον στίχο «Let’s get married» (Ας παντρευτούμε).



Η Ολίβια Τζιν καλλιτέχνις επίσης από το Ντιτρόιτ, δάκρυσε και είπε «ναι». Στη συνέχεια ο Γουάιτ τη μετέφερε εκτός σκηνής.



Οι δυο τους επανεμφανίστηκαν για ένα encore και παντρεύτηκαν σε τελετή επί σκηνής με τον Μπεν Σουάνκ συνιδρυτή της δισκογραφικής εταιρείας του Γουάιτ σε ρόλο ιερέα.



Η Τζιν είναι μέλος του garage goth rock συγκροτήματος Black Belles της δισκογραφικής και έχει επίσης υπογράψει συμβόλαιο με την εταιρεία ως σόλο καλλιτέχνις.



Ο Γουάιτ, ο οποίος ίδρυσε τους White Stripes, έχει παντρευτεί δύο φορές.



Η συναυλία του ήταν η πρώτη του σόλο στη γενέτειρά του από το 2018. Από το Ντιτρόιτ ξεκίνησε την περιοδεία του Supply Chain Issues για την προώθηση του νέου του άλμπουμ Fear of the Dawn.

Δείτε το βίντεο: