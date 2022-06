Ο Velix μας παρουσιάζει την «αθωότητά» του

Ο δημοφιλής Έλληνας DJ και παραγωγός, Velix, επανέρχεται με το νέο και άκρως καλοκαιρινό dance single «Innocence».



Πρόκειται για μία all star συνεργασία δημιουργών αφού μουσική και στίχους, μαζί με τον Velix, έχουν γράψει ο No1 hit-maker Claydee, η επιτυχημένη δημιουργική ομάδα Arcade, ο διάσημος Βρετανός παραγωγός George Kwali, η δημοφιλής Βρετανή καλλιτέχνιδα Camden Cox καθώς και ο πολυβραβευμένος Tim Powell, επίσης από τη Βρετανία, ο οποίος έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Kylie Minogue, Pet Shop Boys, Little Mix, Paloma Faith κ.ά.



Επιπλέον, την παραγωγή επιμελήθηκαν ο Velix και οι Arcade.



Ο Velix έχοντας διανύσει αρκετά χρόνια επιτυχημένης πορείας, με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ και clubs παγκοσμίως δεν σταματάει να μας εκπλήσσει και να μας χαρίζει dance anthems όπως τα πρόσφατα «Send me away» και «Chemical» που έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 2 εκ. streams.

Δείτε το βίντεο: