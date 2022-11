Ο Χρήστος Ταμπουρατζής live στο Half Note

Ο Χρήστος Ταμπουρατζής την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 θα εμφανιστεί στη σκηνή του Half Note Jazz Club.

Ο κιθαρίστας και συνθέτης Χρήστος Ταμπουρατζής ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα τη δεκαετία του ’80 με διάφορα γκρουπ σε γνωστές μουσικές σκηνές της εποχής.

Συνεργάστηκε με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες για πολλά χρόνια σε ζωντανές εμφανίσεις και ηχογραφήσεις, ενώ συνθετικά έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους εγχώριους ερμηνευτές.

Η προσωπική του δισκογραφία περιλαμβάνει 8 Project’s : “Mirror“, “Back Seat“, “Symmetry of Mind“, “Cargo”, “The Other Side of My Soul”, “I Won’t be Broken”, “Cell”, “Moment inTime” .

Από το 2018 έως σήμερα έχει βραβευτεί με 5 Global Music Awards .

Συνεργασίες με Μουσικούς και Τραγουδιστές παγκοσμίου κλάσης όπως :

Francis Hylton (Incognito), Phillip Brandon, Mohini Day, Abhijith P S Nair, Mihail Yoosivof, Blue Raspberry, Haig Yazdjian, Thomas Mooter, Pandelis Stoikos, Tony Lakatos , Juliana da Silvaκ.λ.π.

Από το Νοέμβριο ξεκινάει εμφανίσεις παρουσιάζοντας αποσπάσματα από όλα τα Projects όπως και από το νέο του Ε.P που έρχεται τον επόμενο μήνα “More Than aDay“.

Μουσικοί :

Γιώργος Μανιάτης : Drums

Χρήστος Κεχρής : Bass

Μάκης Τσακαλίδης: Keys

Μαζί του οι εξαιρετικές τραγουδίστριες :

Marianna Seas,

Sofia Kamina,

Antonia Mavronikola.

Info

Christos Tambouratzis

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων:

15€ (*θέση σε τραπέζι)

10€ / Bar Όρθίων

Εισιτήρια προπωλούνται Viva.gr – halfnote.gr

Πληροφορίες 210 9213310