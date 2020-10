Ο Χρήστος Χολίδης «γυρίζει» στο κέντρο της Αθήνας, για τις ανάγκες του νέου του βίντεο κλιπ

Νυχτερινή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας -λίγο πριν την απαγόρευση- για τον Χρήστο Χολίδη, για τις ανάγκες των γυρισμάτων του νέου του βίντεο κλιπ.

Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης που μας έχει κάνει να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε αλλά και να «πονέσουμε» με τις δεκάδες επιτυχίες του τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία με τίτλο «Θα Γυρίζω», ένα ερωτικό λαϊκό τραγούδι που μιλάει για μια σχέση που έχει ολοκληρωθεί και που ο καθένας έχει τραβήξει τον δικό του δρόμο, με τις δικές του επιλογές.

Το νόημα του τραγουδιού αποτυπώνεται και στο official video που μόλις κυκλοφόρησε, το οποίο επιμελήθηκε ο επί χρόνια φίλος και συνεργάτης του Χρήστου Χολίδη Άλεξ Κωνσταντινίδης, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες μέρες με φόντο την πανέμορφη νυχτερινή Αθήνα.

Το «Θα Γυρίζω» σε μουσική του Τόνυ Μαυρίδη και σε στίχους του Δημήτρη Καραδήμου ξεχωρίζει ήδη και στο ραδιοφωνικό airplay από τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας του, ενώ είναι διαθέσιμο και σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Δείτε το βίντεο:



Τον Χρήστο Χολίδη απολαμβάνουμε και τηλεοπτικά τις τελευταίες εβδομάδες στον 2ο κύκλο του Just The 2 Of Us, έχοντας στο πλευρό του την εξαιρετική ηθοποιό Παρθένα Χοροζίδου με την οποία μας χαρίζουν μοναδικές εμφανίσεις και εξαιρετικές ερμηνείες.