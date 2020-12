Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντάνεψε στις οθόνες μας με οικοδεσπότη τον Φοίβο Δεληβοριά

Εχθές Τρίτη 1η Δεκεμβρίου στις 19.00 ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντάνεψε στις οθόνες μας με μια λαμπερή γιορτή με οικοδεσπότη τον Φοίβο Δεληβοριά που σήμανε την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Χιλιάδες θεατές από κάθε γωνιά της Ελλάδας (Κρήτη, Νάξο, Κέρκυρα, Τρίπολη, Λάρισα, Κοζάνη) αλλά και από το εξωτερικό (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, ΗΠΑ, Καναδά κ.ά.) παρακολούθησαν διαδικτυακά την εκδήλωση, που εφέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία κοινού και μεταδόθηκε μέσω live streaming στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ (www.SNFCC.org), το κανάλι του στο YouTube και τη σελίδα του στο Facebook, χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Δείτε πλάνα από την εκδήλωση:

Η εκδήλωση θα παραμείνει online εδώ για 60 ώρες για όσους δεν πρόλαβαν να τη δουν ζωντανά.

Τα χιλιάδες χριστουγεννιάτικα φωτάκια κατά μήκος του Καναλιού άναψαν, τα πανύψηλα στολισμένα έλατα της Αγοράς αποκαλύφθηκαν σε όλη τους τη λάμψη, ενώ τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετείχαν κι αυτά, με τέσσερις χριστουγεννιάτικες χορογραφίες, (τα Κάλαντα των Χριστουγέννων από την Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ και τα τραγούδια “Let it Snow”, “Carol of theBell” και “Rocking Around the ChristmasTree”), οι οποίες θα παρουσιάζονται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Αίσθηση προκάλεσαν και οι τέσσερις νέες φωτεινές εγκαταστάσεις κορυφαίων δημιουργών του είδους που δημιούργησαν μια ονειρική ατμόσφαιρα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς, σε μια συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για το ΚΠΙΣΝ, ερμήνευσε πολλά αγαπημένα τραγούδια («Αυτή που περνάει», «Θέλω να σε ξεπεράσω», «Bossa Nova του Ησαΐα», «Μπάσταρδος Γιος», «Καθρέφτης», κ.ά). Μαζί του ήταν το κουαρτέτο του (Σωτήρης Ντούβας, Κωστής Χριστοδούλου, Κώστας Παντέλης, Yoel Soto), η τραγουδίστρια Νεφέλη Φασούλη, οι κωμικοί Θανάσης Αλευράς και Βύρων Θεοδωρόπουλος και special guest o Vassilikos.

Στο ΚΠΙΣΝ,κάθε μέρα του Δεκεμβρίου θα είναι γεμάτη χριστουγεννιάτικες εμπειρίες: συναυλίες, θέατρο, δημιουργικά εργαστήρια, με αποκορύφωμα τις εκδηλώσεις της Παραμονής Πρωτοχρονιάς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας snfcc.org/December Program και στις σελίδες μας στα social media @SNFCC.