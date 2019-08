Oι INK παρουσιάζουν το νέο τους video clip

To νέο τους video clip μας παρουσιάζουν οι ΙΝΚ για το αγαπημένο In A Manner of Speaking των Tuxedomoon από τον δίσκο τους Whispers of Calliope.



Την παραγωγή και τη σκηνοθεσία ανέλαβε για άλλη μια φορά ο Σάββας Καραμπαλάσης δίνοντας συνέχεια στην πετυχημένη συνεργασία των δύο πλευρών. Το videο clip συμμετέχει στο Γερμανικό διαγωνισμό Αnimago Awards 2019 και στην κατηγορία music video.



Απολαύστε το.

Οι ΙΝΚ εμφανίζονται στο Festival του Τυχερού στις 1/8 μαζί με τους θρύλους της ελληνικής σκηνής Γιάννη Αγγελάκα, Παύλο Παυλίδη ενώ στις 8/8 θα βρίσκονται στη σκηνή πάρκου Ακαδημίας για τις Λευκές Νύχτες της Aλεξανδρούπολης.