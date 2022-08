Ολίβια Νιούτον-Τζον: H θρυλική Σάντι Όλσον δεν είναι πια εδώ!

Η πρωταγωνίστρια του «Grease», Ολίβια Νιούτον-Τζον, η οποία υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες ποπ σταρ της δεκαετίας του '70, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, τη Δευτέρα το πρωί, περιτριγυρισμένη από οικογένεια και φίλους στο ράντσο της στη Νότια Καλιφόρνια έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Η δημοφιλής ηθοποιός και τραγουδίστρια με τη συμμετοχή της στο θρυλικό μιούζικαλ «Grease», το 1978, δίπλα στον 23χρονο τότε Τζον Τραβόλτα, εκτόξευσε την καριέρα της ενώ τα τραγούδια της ταινίας ακούγονται ως σήμερα. Ο Ντάνι Ζούκο ( Τζον Τραβόλτα) και η Σάντι Όλσον (Ολίβια Νιούτον Τζον) ήταν ένα ζευγάρι που άφησε εποχή για το στυλ του.

Η θρυλική σκηνή όπου η «Σάντι» «πέταξε» την κίτρινη φούστα της στο τέλος της ταινίας, για να φορέσει δερμάτινο τζάκετ και κολάν και να... κατακτήσει οριστικά τον ήρωα που υποδυόταν ο Τραβόλτα έγραψε ιστορία κάνοντας εκατομμύρια καρδιές σε όλο τον κόσμο να χτυπήσουν δυνατά και να ερωτευτούν.

«Ανησυχούσα ότι στα 29 ήμουν πολύ μεγάλη για να παίξω ένα κορίτσι γυμνασίου», είπε η Ολίβια Νιούτον Τζον) , η οποία επέμενε να κάνει τεστ οθόνης πριν αποδεχτεί τον ρόλο, εξομολογήθηκε στην Telegraph το 2017. «Τα πάντα για τη δημιουργία της ταινίας ήταν διασκεδαστικά, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω μια αγαπημένη στιγμή, ήταν η μεταμόρφωση από αυτό που αποκαλώ Sandy 1 σε Sandy 2. Έπρεπε να παίξω έναν διαφορετικό χαρακτήρα και να φορέσω διαφορετικά ρούχα, και όταν φόρεσα αυτό το στενό μαύρο ρούχο για να τραγουδήσω το "You're αυτός που θέλω», είχα μια πολύ διαφορετική αντίδραση από τα παιδιά στο σετ.»

«Η Ολίβια υπήρξε σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για περισσότερα από 30 χρόνια, μοιράζοντας το ταξίδι της με τον καρκίνο του μαστού», έγραψε η οικογένειά της σε δήλωση που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της στο Facebook. Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού για πρώτη φορά το 1992.



Ποια ήταν η Ολίβια Νιούτον-Τζον

Η Ολίβια Νιούτον-Τζον γεννήθηκε στη Βρετανία στις 26 Σεπτεμβρίου 1948 και σε ηλικία 6 ετών μετανάστευσε με την οικογένειά της στην Αυστραλία. Κέρδισε 4 βραβεία Γκράμι, ενώ η φήμη της εκτοξεύτηκε παγκοσμίως από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Grease» (1978) με συμπρωταγωνιστή τον Τζον Τραβόλτα.

Μεγάλες της επιτυχίες τα τραγούδια: «I Honestly Love You» (1974), «Have You Never Been Mellow» (1975), «You're the One That I Want» (1978), «Summer Nights» (1978), «Xanadu» (1980) και «Physical» (1981).

Στις πέντε δεκαετίες που κάλυψε η καριέρα της στο τραγούδι, στην κάντρι και την ποπ μουσική, πούλησε πάνω από 100 εκατ. δίσκους, ενώ είχε 40 κομμάτια στον κατάλογο Billboard 100.

Αξίζει να αναφερθεί πως το 1973 κέρδισε το πρώτο της Γκράμι για ένα κάντρι δίσκο και άρχισε να γράφει τις πρώτες επιτυχίες της ενώ για τον ρόλο της στο «Grease» οι παραγωγοί είχαν δει και την Κάρι Φίσερ - άσημη ακόμη, καθώς δεν είχε γυριστεί το «Star Wars». Η Νιούτον Τζον, 29 ετών τότε, είχε παίξει μόνο μία φορά στον κινηματογράφο, το 1970, σε μια άγνωστη σήμερα ταινία επιστημονικής φαντασίας - αυτό την έκανε διστακτική να βγει ξανά στη μεγάλη οθόνη, εξάλλου και η μουσική της καριέρα πήγαινε καλά.

Αν και η παραγωγή δεν ήταν πολύ ακριβή, το «Grease» αποδείχτηκε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, αναφέρει το Hollywood Reporter, με έσοδα που σχεδόν έφτασαν τα 400 εκατ. δολάρια (πάνω από 1,5 δισ. δολάρια με τη σημερινή ισοτιμία).

Τη δεκαετία του ‘80 συνέχισε να εμφανίζεται σε ταινίες και να κυκλοφορεί τραγούδια που έφτασαν στην κορυφή των τσαρτ, όπως το «Physical».

Εμφανίστηκε επίσης σε πολλές ακόμη ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας φαντασίας "Xanadu" με τον θρύλο του Χόλιγουντ Τζιν Κέλι στον τελευταίο του ρόλο στην οθόνη.

Το 1983 συνεργάστηκε ξανά με τον Τραβόλτα για το «Two of a Kind», μια ρομαντική κωμωδία, αλλά δεν κατάφερε να ανακτήσει τη σπίθα του «Grease».

«Έχω ζήσει πολλές ζωές στη μουσική. Τραγουδούσα κάντρι όταν ξεκίνησα, μετά πέρασα στην ποπ», είπε στο CNN. «Είχα το «Xanadu» και το «Grease», πολλά τραγούδια ενδιάμεσα. Νιώθω πολύ ευγνώμων. Έχω τόσο μεγάλο ρεπερτόριο για να διαλέξω».

Η μάχη με τον καρκίνο και η εξαφάνιση του φίλου της Patrick McDermott που στοίχειωνε την τραγουδίστρια

Είχε διαγνωστεί με καρκίνο του στήθους το 1992 ενώ το 2017 είχε αναφέρει ότι είχε μετάσταση.

Οι διαγνώσεις καρκίνου του μαστού την ανάγκασαν να αναβάλει και να ακυρώσει αρκετές περιοδείες.

Και το 2005 ο τότε φίλος της, Patrick McDermott, εξαφανίστηκε στη θάλασσα, ενώ βρισκόταν στα ανοιχτά της Καλιφόρνια, για ψάρεμα. Δεν βρέθηκε ποτέ -- ένα άλυτο μυστήριο που στοίχειωνε την τραγουδίστρια για χρόνια.

«Είναι πολύ δύσκολο να ζεις με αυτό», είπε στον Larry King του CNN το 2006. «Είναι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα που έχω βιώσει ποτέ, και έχω περάσει πολλά πράγματα». Αν και το προφίλ της καριέρας της μειώθηκε στα τελευταία της χρόνια, η Ολίβια δεν σταμάτησε ποτέ να ηχογραφεί και να παίζει.

«Μου αρέσει να τραγουδάω, είναι το μόνο που ξέρω να κάνω», είπε στο CNN το 2017. «Αυτό είναι το μόνο που έχω κάνει από τότε που ήμουν 15 ετών, άρα είναι η ζωή μου. Νιώθω πολύ ευγνώμων που μπορώ ακόμα να το κάνω και κόσμος έρχεται ακόμα να με δει».

Η Νιούτον Τζον είχε παντρευτεί δύο φορές. Είχε αποκτήσει μια κόρη, τη Χλόη Λάττανζι, με τον πρώτο σύζυγό της, τον ηθοποιό Ματ Λάττανζι. Το 2008 παντρεύτηκε τον Τζον Ίστερλιγκ.

Στο μήνυμά του στο Facebook ο σύζυγός της, Τζον Ίστερλινγκ, γράφει ότι η Ολίβια Νιούτον Τζον έφυγε από τη ζωή στο ράντσο της στη νότια Καλιφόρνια, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους φίλους της.

«Ήταν ένα σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για πάνω από 30 χρόνια», γράφει αναφερόμενος στην πάθησή της. Ίδρυσε μάλιστα η Νιούτον Τζον ένα ίδρυμα για την έρευνα πάνω στον καρκίνο.

Η οικογένεια ζητεί αντί για λουλούδια να γίνουν δωρεές στην μνήμη της.

Η Ολίβια Νιούτον Τζον είχε αποκτήσει μία κόρη, την Κλόι.

Ο Τζον Τραβόλτα αποχαιρετά την Ολίβια Νιούτον Τζον

Ο συμπρωταγωνιστής της στο «Grease», Τζον Τραβόλτα, θέλησε να την αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο.

Ανέβασε μία φωτογραφία της στο Instagram και στη λεζάντα έγραψε τα εξής συγκινητικά λόγια: «Πολυαγαπημένη μου Ολίβια, έκανε τις ζωές μας τόσο πολύ καλύτερες. Η επιρροή σου ήταν εκπληκτική. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Δικός σου από την πρώτη στιγμή που σε είδα και για πάντα. Ο Ντάνι σου, ο Τζον σου».